Independiente goleó a Atlético Tucumán y aún tiene chances de entrar a los playoffs

Independiente de Avellaneda goleó a Atlético Tucumán, por la fecha 14 del Torneo Clausura
Independiente de Avellaneda goleó este sábado a Atlético Tucumán por 3 a 0, de local, por la fecha 14 del Torneo Clausura y sigue con chances de meterse en los playoffs.
Los tres goles de Independiente fueron de futbolistas foráneos: el uruguayo Matías Abaldo, el paraguayo Gabriel Ávalos y el chileno Felipe Loyola.
La visita terminó el cotejo con nueve hombres por las expulsiones de Ignacio Galván, sobre los 13 minutos del segundo tiempo y de Clever Ferreyra sobre el cierre, por cometer un penal que finalmente el arquero Matías Mansilla le atajó a Ávalos.
A los 25 minutos del primer tiempo, Independiente abrió el marcador del Estadio Libertadores de América. El extremo uruguayo Matías Abaldo terminó un contragolpe con una definición precisa que no pudo desviar el arquero Matías Mansilla.
A los 30', el centro delantero paraguayo Gabriel Ávalos ejecutó un disparo potente desde afuera del área y envió la pelota al fondo de la red. De esta manera, el “Rey de Copas” concretó el 2-0 en el tanteador.
En el complemento del encuentro, el elenco de Zona Sur regresó al terreno de juego con la misma intensidad ofensiva.
A los 9' del segundo tiempo, el Rojo de Avellaneda amplió su ventaja en el tanteador del Libertadores de América. El mediocampista Felipe Loyola cabeceó dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red. Con este gol, el “Rey de Copas” se adelantó 3-0 en condición de local y selló el triunfo.
En la próxima jornada el elenco rojo visitará el lunes 10 de noviembre a las 19 a Riestra, mientras que el Decano tucumano recibirá a Godoy Cruz el domingo 9 a las 21.30.