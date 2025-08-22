Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Torneo Clausura

Independiente deberá jugar de local a puertas cerradas tras los incidentes con los barras de la U de Chile

Independiente de Avellaneda disputará el próximo partido como local en el estadio Libertadores de América, pero a puertas cerradas, tras los incidentes con los barras de la U de Chile por la Copa Sudamericana

Por UNO
El estadio Libertadores de América. El Rojo recibirá a Platense.

Independiente podrá jugar el próximo partido de local en el estadio Libertadores de América, pero a puertas cerradas, tras los incidentes con los barras de la U de Chile por la Copa Sudamericana. Así lo resolvió este viernes el Juzgado de Garantías N°3 de Avellaneda, a cargo del juez José Luis Arabito.

Sin embargo, dejó la posibilidad abierta para que lleven hinchas si mudan la localía. El Rojo recibirá el próximo domingo a Platense, por la 6ta fecha del Torneo Clausura.

Independiente
Hubo serios incidentes en el partido entre el Rojo y la U de Chile.

La medida responde a los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles entre facciones de la barra del club argentino y simpatizantes de Universidad de Chile. El club apelará la decisión.

La resolución se dictó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos violentos registrados en el marco de la Copa Sudamericana. En la presentación cautelar, se pidió la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando su uso únicamente sin espectadores o en otro escenario.

La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en declaraciones radiales confirmó que el fiscal había solicitado la clausura tras detectar “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias.

independiente 4
Hubo una verdadera barbarie en el Libertadores de América.

La dirigencia de Independiente, que ya especulaba con una sanción, había postergado el canje de bonos previsto para el jueves, reprogramándolo para el viernes a las 18. La decisión judicial confirma que el encuentro ante Platense, programado para el domingo, se jugará sin público. El club evalúa alternativas, entre ellas apelar la medida o trasladar el partido a otro estadio, aunque ninguna opción fue confirmada.

El estadio Libertadores de América sufrió daños estructurales significativos tras los disturbios. Las imágenes posteriores revelaron puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, restos de sanitarios, puestos de comida desmantelados y desorden en áreas de limpieza. También se registraron afectaciones en cañerías y conexiones eléctricas.

Desde la dirigencia, el presidente Néstor Grindetti aseguró que el club cumplió con las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones persiste: Independiente podría ser expulsado de la Copa Sudamericana y enfrentar varios partidos sin público. La situación judicial y deportiva del club continúa en revisión.

