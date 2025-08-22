Independiente deberá jugar de local a puertas cerradas tras los incidentes con los barras de la U de Chile

La resolución se dictó en respuesta a la solicitud de la Fiscalía N°4 de Avellaneda, que investiga los hechos violentos registrados en el marco de la Copa Sudamericana. En la presentación cautelar, se pidió la clausura preventiva del estadio para partidos con público, habilitando su uso únicamente sin espectadores o en otro escenario.

La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en declaraciones radiales confirmó que el fiscal había solicitado la clausura tras detectar “manchas hepáticas arteriales en la tribuna”, lo que obliga a realizar pericias.

independiente 4 Hubo una verdadera barbarie en el Libertadores de América.

La dirigencia de Independiente, que ya especulaba con una sanción, había postergado el canje de bonos previsto para el jueves, reprogramándolo para el viernes a las 18. La decisión judicial confirma que el encuentro ante Platense, programado para el domingo, se jugará sin público. El club evalúa alternativas, entre ellas apelar la medida o trasladar el partido a otro estadio, aunque ninguna opción fue confirmada.

El estadio Libertadores de América sufrió daños estructurales significativos tras los disturbios. Las imágenes posteriores revelaron puertas arrancadas, portones destruidos, baldosas rotas, restos de sanitarios, puestos de comida desmantelados y desorden en áreas de limpieza. También se registraron afectaciones en cañerías y conexiones eléctricas.

Desde la dirigencia, el presidente Néstor Grindetti aseguró que el club cumplió con las recomendaciones de Conmebol y de las autoridades provinciales. Sin embargo, el riesgo de sanciones persiste: Independiente podría ser expulsado de la Copa Sudamericana y enfrentar varios partidos sin público. La situación judicial y deportiva del club continúa en revisión.