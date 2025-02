Imanol González atraviesa un gran presente en Gimnasia y Esgrima. 

Tras su paso por Huachipato de Chile y con una gran experiencia a sus 27 años (pasó por el fútbol de Italia, el de Malta e incluso por el ascenso del fútbol local), Imanol González comenzó a hacerse un gran lugar en el equipo de Ezequiel Medrán. En solo 4 partidos disputados, el defensor se ganó la titularidad y hasta marcó un gol.

imanol gonzalez moron.jpeg Imanol González en el encuentro ante Deportivo Morón en el Víctor Legrotaglie. Foto; Axel Lloret/UNO.

"Me hicieron sentir bien y cómodo desde el primer día, el cuerpo técnico, mis compañeros, es un grupo bárbaro. Me acoplé de la mejor manera y hoy me siento muy bien en el equipo", confesó González sobre su presente en Gimnasia y Esgrima. En ese sentido confesó: "Extrañaba el fútbol argentino, se vive de otra manera. Prefiero el roce y cómo se vive acá".