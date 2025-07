Gutiérrez Sport Club seguirá en el Torneo Federal A pese a que "lo más conveniente sería bajarse"

"El panorama está muy delicado. Estamos en una situación bastante delicada. Por eso el grupo de dirigentes que nos estábamos reuniendo pensábamos que era lo mejor para el club bajarse de este campeonato, pero anoche no solamente los asambleístas, estuvieron también socios y simpatizantes, le pidieron a Montalto que se quedara unos días más a cargo del club, él aceptó esta situación, y a pesar de que yo expliqué bien cuál era la situación real y que no se podía este afrontar todos los gastos que que podrían venir desde ahora en adelante", contó el dirigente.

"Más allá del dolor deportivo, lo mejor para Gutiérrez sería la baja. Es muy doloroso y es muy triste, peo se lo explicaba ayer al presidente del Consejo Federal y le pedía disculpas por esta situación generada por el mismo club, pero realmente a mí no me gusta mentir y si traigo un jugador o me hago cargo de un plantel es porque le voy a pagar. Y hoy el dinero no está. Entonces, la hinchada y los socios en general se comprometieron a a conseguir el dinero que hace falta", resumió para confirmar la continuidad del club en el certamen.