Para comenzar, en sus declaraciones, reconoció que pese al poco tiempo en cancha aprendió mucho en el día a día junto a Marcelo Gallardo y compañía: "No me preocupan mucho los últimos seis meses. Aprendí muchísimo también. Pude no haber jugado lo que quise, pero aprendí muchísimo".

"Me llevo un montón de cosas positivas del club, del día a día y de mis ex compañeros. Todo eso me va a servir para ponerlo a prueba acá”, sumó Tapia, quien en su contrato posee una opción de compra de 2.000.000 de dólares.

A la hora de referirse a su primera experiencia en San Pablo, culminó: “Fue impresionante, primero por el ambiente que se generó por el clásico, la gente, lo que empuja. El movimiento que genera todo el estadio es imponente y te da una energía extra. Así va a ser todo el año, es maravilloso”.

Lo tuvo Gonzalo Tapia en su debut con Sao Paulo — Chilean Premier League (@AbranCancha8) July 20, 2025

El chileno tendrá trabajo tras su llegada al club, ya que este se encuentra en el 14° puesto de la tabla tras 15 partidos disputados (tres triunfos, siete empates y cinco derrotas). Con 16 unidades, se encuentra a dos de la zona de descenso.