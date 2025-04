Gonzalo Marinelli, tras ser figura en Independiente Rivadavia: la confusión con Studer y su regreso a la titularidad

Qué dijo Gonzalo Marinelli sobre su regreso a la titularidad en Independiente Rivadavia y el error de Sheyko Studer

El último partido oficial de Gonzalo Marinelli como arquero de Independiente Rivadavia fue el 15 de junio de 2024, por la Liga Profesional, donde la Lepra perdió 1 a 0 ante Huracán en condición de visitante.

Sobre sus sensaciones de volver al once inicial y demostrar un buen nivel, Marinelli comentó: "Hace bastante que no jugaba y me sentí muy bien, con confianza. Más allá de volver a jugar yo, los chicos están en un buen nivel y está bueno entrar en un equipo donde se hacen las cosas bien".

Además, el arquero se refirió a la salvada que tuvo que hacer con una pelota que Sheyko Studer le envió a arco propio en el segundo tiempo. El "pase" pudo haber terminado en gol en contra pero por fortuna el ex Tigre pudo sacarla justo cuando se metía. "La cancha estaba más rápida de lo normal. Cuando veo que la pelota me pasa, lo único que atino es a correr y sacarla con la mano".

marinelli sheyko.jpg La pelota que sacó Gonzalo Marinelli tras el pase atrás de Studer.

Independiente Rivadavia se medirá en los 16vos de final frente a Platense con día, hora y sede a confirmar.