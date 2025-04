Venta de Entradas para Godoy Cruz vs. Gremio

Las entradas para el partido del Tomba con Gremio de Porte Alegre están a disposición a través de la aplicación bodegueros.ar. para los socios mientras que quienes no son socios podrán conseguir sus tickets en http://bodegueros.ar/eventos.

Venta de entradas.JPG Gremio.jfif

Además, los socios plenos y bodegueros con la cuota al día podrán comprar un pack para los dos partidos que le quedan disputar de local a Godoy Cruz en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A este beneficio solamente pueden acceder los socios plenos y bodegueros con la cuota al día.

Socios plenos

Popular mayor: $25.000

Platea descubierta mayor: $25.000

Platea cubierta mayor: $50.000

No socios y Socios Expreso

Popular mayor: $30.000

Platea descubierta mayor: $40.000

Platea cubierta mayor: $60.000

Los jubilados y menores de 12 años tendrán un 50% de descuento.

Gremio de Brasil tomba..jpg Gremio llegó este miércoles a Mendoza.

Pack Sudamericana (dos partidos de local)

Socios Plenos

Popular mayor: $33.500

Platea descubierta mayor: $33.500

Platea cubierta mayor: $67.000

Socios Bodegueros

Pack popular: $33.500

Pack Platea descubierta: $47.000

Pack Platea cubierta $67.000

Así llega Gremio a Mendoza

"Es un equipo que no tuvo su mejor fútbol con Gustavo Quinteros, ex DT de Vélez que acaba de ser destituido y que no tuvo éxito en su idea de juego. Los gremialistas tienen esperanzas de reencontrar su mejor nivel, con más solidez en defensa. El ataque con Kike Olivera y Braithwaite es el punto más fuerte y con la llegada del entrenador Mano Menezes se espera que Cristaldo y Monsalve vuelvan a titularidad", indicó Aldemir Ferreira, periodista partidario del conjunto de Porto Alegre.

Gremio.jfif

Gremio de Porto Alegre llegó este miércoles a Mendoza con un plantel que incluye a dos argentinos: el defensor Walter Kanemann (ex San Lorenzo) y el atacante Franco Cristaldo (ex Huracán)