futbol-copa sudamericana-godoy cruz-mineiro

Ese lugar es el que tiene a Godoy Cruz dentro de un lote de equipos obligados a sumar para tomar aire y no terminar asfixiado: al fondo Talleres (con 17 puntos, hoy descendería), Aldosivi (suma 18) y luego el Tomba junto con Sarmiento, con 20 puntos contando ambos torneos del año.

Con 11 encuentros por delante, la obligación será engrosar sus cifras para no poner en jaque su permanencia, en una recta final que tiene rivales directos como Vélez, Atlético Tucumán, el propio San Martín más otros partidos chivos como Independiente, San Lorenzo y el clásico con la Lepra.

En el medio de tanta cuenta y estadística asoma Atlético Mineiro, tentador porque se le puede ganar pero un potable dolor de cabeza teniendo en cuenta que la doble competencia divide esfuerzos y suma cansancio (Godoy Cruz jugará los dos duelos ante los brasileros y River en solo siete días).

Con el sueño continental activo, la Copa del árbol no tiene que tapar el bosque que sembró el Tomba durante dos décadas. La estadía en Primera División debería ser el objetivo principal y no encandilarse con las luces internacionales que pueden terminar en ceguera.

Los partidos que le quedan a Godoy Cruz en el torneo Clausura

Vélez (L)

Platense (V)

Barracas (L)

Instituto (L)

San Lorenzo (V)

Independiente (L)

Independiente Rivadavia (V)

Lanús (V)

San Martín SJ (L)

Atl. Tucumán (V)

Riestra (L)

Godoy Cruz pone la cabeza en la Copa Sudamericana

Luego de la derrota en el Monumental ante River Plate, el Tomba se prepara para el duelo de vuelta de octavos de final. Ribonetto. Todo indica que Rasmussen volverá al once titular, al igual que Pol Fernández y Andrés Meli. El duelo va alas 19 en el Feliciano Gambarte.