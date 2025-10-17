Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Godoy Cruz pierde ante Lanús y se complica

Godoy Cruz se presenta este viernes ante Lanús, de visitante por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Tomba necesita sumar para acumular puntos en la tabla anual

Por UNO
Godoy Cruz empata sin goles este viernes con Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Escuchalo en VIVO por Radio Nihuil

Agustín Valverde y Juan Segundo Morán, de Godoy Cruz.

A los 31' el ex Tomba José Canale marcó para Lanús.

A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.

A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.

A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.

Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.

