Godoy Cruz pierde ante Lanús y se complica

Godoy Cruz empata sin goles este viernes con Lanús, por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Godoy Cruz se presenta este viernes ante Lanús, de visitante por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Tomba necesita sumar para acumular puntos en la tabla anual
A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.
A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.
A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.
Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.