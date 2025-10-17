Godoy Cruz pierde ante Lanús y se complica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1979349801029222638&partner=&hide_thread=false ¡DIGNO DE ENMARCAR! Canale recuperó, pasó al ataque y luego definió para el 1-0 de Lanús sobre Godoy Cruz en La Fortaleza.



pic.twitter.com/uRoo4voKxF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025

A los 4' Alexis Canelo generó una chance para anotar para el local y el remate se fue apenas desviado.

A los 16' Carrera llegó de frente al arco y el dueño de casa estuvo cerca de marcar.

A los 31' Auzmendi asistió a González y este tiró desviado.

Y en la jugada siguiente Canale escapó por la izquierda, definió desde un ángulo, sorprendió a Petroli y abrió el marcador.