Godoy Cruz jugará este lunes un partido clave ante Platense para sumar en la tabla anual.

Godoy Cruz jugará este lunes un partido clave ante Platense para sumar en la tabla anual.

Godoy Cruz jugará este lunes desde las 19.15 ante Platense, en Vicente López, por la 7ma fecha del Torneo Clausura, con la tranquilidad de que los resultados de este domingo lo favorecieron respecto de la tabla anual ya que dos rivales directos como Aldosivi, Talleres y San Martín de San Juan perdieron ante Boca, Riestra y River, respectivamente.

Santino Andino Godoy Cruz.-
Santno Andino, la joya del Tomba que fue citado al Sub-20 que dirige Placente.

Santno Andino, la joya del Tomba que fue citado al Sub-20 que dirige Placente.

Por ahora Godoy Cruz tiene 20 puntos en la tabla anual y San Martín de San Juan está último con 17, pero como los sanjuaninos también están últimos en la tabla de los promedios el que perdería la categoría por la tabla anual sería Aldosivi o Talleres que tienen 18 puntos, solo dos menos que el Expreso.

Un buen resultado ante el campeón del Torneo Apertura le permitiría al Tomba afrontar con mayor tranquilidad el receso por la Fecha FIFA y planificar el próximo partido que será recién el 13 de septiembre, en el Feliciano Gambarte, ante el puntero Barracas Central.

tabla anual----

Más allá de la importancia del partido de este lunes, para el equipo dirigido por Walter Ribonetto será el comienzo de un mini torneo de diez partidos entre los que deberá enfrentar de local a los sanjuaninos y de visitante a Independiente Rivadavia.

Godoy Cruz solamente ganó dos partidos en el ámbito local

El objetivo principal del Tomba es sumar puntos para salir de una situación comprometida en la que cayó por los malos resultados. Una muestra es que en todo el 2025 solamente ganó dos partidos en la Liga Profesional: a Atlético Tucumán y Barracas Central, ambos en el Torneo Apertura.

En este Torneo Clausura de los seis partidos que disputó empató los primeros tres y lleva tres derrotas seguidas.

Los partidos que le quedan a Godoy Cruz en el Torneo Clausura

  • Platense (V) Lunes 1/9 a las 19.15
  • Barracas Central (L) sábado 13/9 a las 14.30
  • Instituto de Córdoba (L) domingo 21/9 a las 16.45
  • San Lorenzo (V) Sábado 27/9 a las 16.45
  • Independiente de Avellaneda (L)
  • Independiente Rivadavia (V)
  • Lanús (V)
  • San Martín SJ (L)
  • Atlético Tucumán (V)
  • Deportivo Riestra (L)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas