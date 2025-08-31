Godoy Cruz jugará este lunes desde las 19.15 ante Platense, en Vicente López, por la 7ma fecha del Torneo Clausura, con la tranquilidad de que los resultados de este domingo lo favorecieron respecto de la tabla anual ya que dos rivales directos como Aldosivi, Talleres y San Martín de San Juan perdieron ante Boca, Riestra y River, respectivamente.
Godoy Cruz necesita sumar en la tabla anual para alejarse de la zona roja
Godoy Cruz, favorecido por las derrotas de Aldosivi y Talleres, tiene un partido clave este lunes ante Platense.