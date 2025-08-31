Santino Andino Godoy Cruz.- Santno Andino, la joya del Tomba que fue citado al Sub-20 que dirige Placente.

Por ahora Godoy Cruz tiene 20 puntos en la tabla anual y San Martín de San Juan está último con 17, pero como los sanjuaninos también están últimos en la tabla de los promedios el que perdería la categoría por la tabla anual sería Aldosivi o Talleres que tienen 18 puntos, solo dos menos que el Expreso.

Un buen resultado ante el campeón del Torneo Apertura le permitiría al Tomba afrontar con mayor tranquilidad el receso por la Fecha FIFA y planificar el próximo partido que será recién el 13 de septiembre, en el Feliciano Gambarte, ante el puntero Barracas Central.