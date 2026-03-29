Godoy Cruz le gana a Deportivo Maipú con un gran gol de Vicente Poggi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Porquettargasce/status/2038364502576529690&partner=&hide_thread=false "Vicente Poggi"



Por el golazo del jugador de Godoy Cruz que vence a Deportivo Maipú. pic.twitter.com/KxXcoSW3FL — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 29, 2026

A los 2 minutos del complmento Vicente Poggi puso en ventaja al Bodeguero.

Con este resultado el Expreso suma 10 unidades y está cuarto en la Zona A, mientras que el dueño de casa lleva tres derrotas al hilo, lleva cuatro puntos y está en el puesto 16 de la Zona B.

deportivo-maipu-godoy-cruz-3 Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

A los 45' del primer tiempo fue expulsado el defensor de Maipú Nicolás Fernández tras una fuerte entrada sobre Gil Romero.

En los prmeros minutos se jugaba a cara de perro, no se regalaban nada. El partido era intenso alimentado por el color de las tribunas.

El Tomba realizó un contragolpe perfecto, Poggi remató y la pelota dio en un jugador del local adentro del área. Los hinchas del Bodeguero reclamaron penal, pero el juez no cobró nada.

A los 18' Ulariaga de media vuelta casi pone en ventaja a los Tombinos. Fue una opción clara del equipo dirigido por Mariano Toedtli.

El control del partido era de la visita y el Cruzado no le encontraba la vuelta al cotejo.

De todas maneras, ambos guardavallas no tenían trabajo porque ninguno de los dos equipos pateaba al arco y el partido se tornaba monótono.

A los 3 minutos del complemento se rompió la monotonía. En una jugada preparada lanzó un tiro de esquina Lucas Arce y Poggi le pegó como venía para poner el 1-0.

Luego Galardi le tapó un pelotón a Ulariaga.

El equipo dirigido por Alexis Matteo no hacía un buen partido y después del gol tombino decayó aún más.

Posteriormente Juan Pablo Gobetto remataba desviado y parecía reaccionar el elenco maipucino.

Matías Ramírez se lo perdió increíblemente sobre el final.

Lo que viene para Deportivo Maipú y Godoy Cruz

Tras el partido ante el Tomba, Maipú visitará a Quilmes el domingo 5 de abril a las 17, por la octava fecha del certamen. Mientras que el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 a las 16.30.