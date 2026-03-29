Godoy Cruz le gana a Deportivo Maipú con un gran gol de Vicente Poggi

Godoy Cruz le gana 1 a 0 al Deportivo Maipú este domingo -en una calurosa tarde- en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional.
Godoy Cruz derrota al Deportivo Maipú este domingo en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal de lla 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional
Godoy Cruz le gana 1 a 0 al Deportivo Maipú este domingo -en una calurosa tarde- en el estadio Malvinas Argentinas, por el interzonal correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Primera Nacional.
A los 2 minutos del complmento Vicente Poggi puso en ventaja al Bodeguero.
Con este resultado el Expreso suma 10 unidades y está cuarto en la Zona A, mientras que el dueño de casa lleva tres derrotas al hilo, lleva cuatro puntos y está en el puesto 16 de la Zona B.
A los 45' del primer tiempo fue expulsado el defensor de Maipú Nicolás Fernández tras una fuerte entrada sobre Gil Romero.
En los prmeros minutos se jugaba a cara de perro, no se regalaban nada. El partido era intenso alimentado por el color de las tribunas.
El Tomba realizó un contragolpe perfecto, Poggi remató y la pelota dio en un jugador del local adentro del área. Los hinchas del Bodeguero reclamaron penal, pero el juez no cobró nada.
A los 18' Ulariaga de media vuelta casi pone en ventaja a los Tombinos. Fue una opción clara del equipo dirigido por Mariano Toedtli.
El control del partido era de la visita y el Cruzado no le encontraba la vuelta al cotejo.
De todas maneras, ambos guardavallas no tenían trabajo porque ninguno de los dos equipos pateaba al arco y el partido se tornaba monótono.
A los 3 minutos del complemento se rompió la monotonía. En una jugada preparada lanzó un tiro de esquina Lucas Arce y Poggi le pegó como venía para poner el 1-0.
Luego Galardi le tapó un pelotón a Ulariaga.
El equipo dirigido por Alexis Matteo no hacía un buen partido y después del gol tombino decayó aún más.
Posteriormente Juan Pablo Gobetto remataba desviado y parecía reaccionar el elenco maipucino.
Matías Ramírez se lo perdió increíblemente sobre el final.
Tras el partido ante el Tomba, Maipú visitará a Quilmes el domingo 5 de abril a las 17, por la octava fecha del certamen. Mientras que el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 a las 16.30.