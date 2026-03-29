Telekino: 3 mendocinos ganaron 2 millones de pesos cada uno en el último sorteo

Cada día domingo se realiza en vivo el sorteo de Telekino, con el cual se puede ganar en 3 oportunidades diferentes: sorteo de Telekino, sorteo de Rekino o con el número de cartón.
En esta última oportunidad 3 mendocinos resultaron ganadores de 2 millones de pesos cada uno, ya que obtuvieron el número de cartón ganador.
Telekino: ¿Qué números de cartón resultaron ganadores?
Además de los sorteos de la modalidad TELEKINO y REKINO, también se sortea el número de cartón (aparece en la parte izquierda superior del cartón). Hay 5 premios de $2.000.000 para cada uno. Números de cartón ganadores:
- 184.393 Mendoza
- 213.211 Mendoza
- 189.976 Mendoza
- 426.845 Bs As
- 904.963 CABA
Hasta el momento se desconoce quiénes son los 3 mendocinos o mendocinas afortunados, ya que el sorteo se ha realizado hace pocos minutos. Además, es importante destacar que cada jugador puede mantener su identidad oculta si lo desea, pero es muy probable que primero se conozca en qué agencias de quiniela se vendieron los cartones.
¿Cómo jugar al Telekino?
Cada cartón de TELEKINO cuesta $2.000 y tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25).
Todos los días domingo, se sortean en vivo 15 bolillas de un bolillero. Si una persona consigue las 15 coincidencias del cartón, se convierte en el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias (aciertos), el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.
En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 coincidencias (aciertos) en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.