Gimnasia y Esgrima visita a Newell's por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Por la 12da fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima visitará a Newell's este sábado desde las 17.45.
Gimnasia y Esgrima visitará a Newell's por la la 12da fecha del Torneo Apertura. El Lobo buscará ganar tras 6 partidos.
Por la 12da fecha del Torneo Apertura, Gimnasia y Esgrima visitará a Newell's este sábado desde las 17.45.
El duelo entre el Lobo y el Rojinegro se disputará en el Coloso del Parque Independencia, con el arbitraje de Sebastián Zunino y transmisión en vivo de ESPN Premium y Radio Nihuil.
El Lobo acumula 6 partidos consecutivos sin poder ganar, con tres empates y tres derrotas, por lo que se ubica con 9 puntos en en el puesto 13 de la tabla de posiciones de la Zona A.
El último triunfo del Lobo fue en la fecha 4 ante Instituto, jugando de local y con gol de Facundo Lencioni
El equipo conducido por Ariei Broggi viene de perder 2 a 1 de local frente a Estudiantes de La Plata y jugará un partido clave para la lucha por la permanencia.
Newell's atraviesa una dura crisis institucional y deportiva en la que por ahora está muy comprometida su permanencia en Primera División.
La Lepra rosarina viene de sufrir una derrota durísima (5-0) como visitante frente a Lanús y sigue sin poder ganar en el campeonato.
El equipo de Frank Kudelka está último en la tabla anual con apenas 3 puntos (3 empates y 7 derrotas) y también se está complicando cada vez en los promedios.
El único antecedente entre ambos entre ambos equipos fue por el Nacional 1972, se jugó en la cancha de Godoy Cruz y ganó Gimnasia y Esgrima 5 a 2.
Probables formaciones
Newell's: Wiliams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Lucas Regiardo, Rodrigo Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti y Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes o Ismael Cortez, Lautaro Carrera, Diego Mondino y Franco Saavedra: Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.
Estadio: Newell's
Árbitro: Sebastián Zunino
Hora: 17.45
TV: ESPN Premium