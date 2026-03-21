Gimnasia y Esgrima visita a Newell's por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El último triunfo del Lobo fue en la fecha 4 ante Instituto, jugando de local y con gol de Facundo Lencioni

concentrados Gimnasia y Esgrima.

El equipo conducido por Ariei Broggi viene de perder 2 a 1 de local frente a Estudiantes de La Plata y jugará un partido clave para la lucha por la permanencia.

Parte médico de Gimnasia y Esgrima

Newell's vive una situación muy comprometida

Newell's atraviesa una dura crisis institucional y deportiva en la que por ahora está muy comprometida su permanencia en Primera División.

La Lepra rosarina viene de sufrir una derrota durísima (5-0) como visitante frente a Lanús y sigue sin poder ganar en el campeonato.

concentrados Newells.

El equipo de Frank Kudelka está último en la tabla anual con apenas 3 puntos (3 empates y 7 derrotas) y también se está complicando cada vez en los promedios.

Un antecedente entre Gimnasia y Esgrima y Newell's

El único antecedente entre ambos entre ambos equipos fue por el Nacional 1972, se jugó en la cancha de Godoy Cruz y ganó Gimnasia y Esgrima 5 a 2.

Probables formaciones

Newell's: Wiliams Barlasina; Armando Méndez, Oscar Salomón, Nicolás Goitea y Martín Luciano; Lucas Regiardo, Rodrigo Herrera, Facundo Guch y Walter Mazzantti y Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes o Ismael Cortez, Lautaro Carrera, Diego Mondino y Franco Saavedra: Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares y Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Newell's

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 17.45

TV: ESPN Premium