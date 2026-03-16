Gimnasia y Esgrima recibe en el Víctor Legrotaglie a Estudiantes por la 11ª fecha del Torneo Apertura

Tras los empates ante Boca y Deportivo Riestra, de visitante el equipo comandado por Ariel Broggi se reencontrará con su público en el Víctor Legrotaglie.

El Lobo tiene nueve puntos producto de dos triunfos, cuatro derrotas y los últimos tres los empató. Se ubica en el puesto 12.

futbol-gimnasia y esgrima-imanol gonzalez (1) Imanol González sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser operado, lo que lo tendrá alejado de las canchas por varios días.

Con respecto al equipo, Imanol González, lesionado en el partido ante Deportivo Riestra, será baja. El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser operado. En su lugar jugará Diego Mondino.

Así llega Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata el equipo conducido por Alexander Medina viene de caer 1-0 frente a Lanús en el estadio Jorge Luis Hirschi y sumó su segunda derrota consecutiva,

El Pincha se ubica con 15 puntos con cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes de La Plata

Se enfrentaron en 6 ocasiones en los Torneos Nacionales, con dos triunfos del Lobo, dos del Pincha y dos empates, en un historial muy parejo.

El último partido que jugaron fue el Torneo Nacional de 1982, en la cancha de Estudiantes, venció el Pincha 3 a 1 y el gol del Mensana fue convertido por Oscar Fornari.

Será la primera vez que jueguen en Primera y en el Víctor Legrotaglie. En los Nacionales el Lobo jugó de local en otros escenarios.

Ficha del partido y probables formaciones

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares; Facundo Lencioni; Agustín Módica y Santiago Rodríguez. DT: Ariel Broggi.

Estudiantes: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eric Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Gabriel Neves; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina

Estadio: Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium