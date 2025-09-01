Gimnasia y Esgrima jugará ante Nueva Chicago

Gimnasia y Esgrima jugará ante Nueva Chicago, en Mataderos.

Foto: Martin Pravata/ Diario UNO

Desde las 17.10 Gimnasia y Esgrima jugará ante Nueva Chicago, como visitante, en un encuentro correspondiente a la 29na. fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.

El cotejo entre el Lobo y el Torito se jugará en el estadio República de Mataderos, Álvaro Carranza es el árbitro designado y habrá transmisión de TyC Sports.

Gimnasia y Esgrima (2)
Matías Muñoz volverá a jugar en Gimnasia y Esgrima, tras cumplir las dos fechas de suspensión.

El Lobo tiene 52 puntos y con la victoria de Gimnasia y Esgrima de Jujuy quedó como escolta a dos puntos, con un partido menos.

El equipo de Ariel Broggi viene de perder de visitante ante Deportivo Morón (1-0) en un partido pendiente de la fecha 20. El equipo del Parque acumula dos derrotas seguidas ya que previamente cayó ante Central Norte, en Salta.

Gimnasia y Esgrima necesita volver a ganar

El equipo dirigido por Ariel Broggi buscará volver a ganar para afirmarse en la punta a solo 6 fechas del cierre de la fase regular que clasificará al ganador de la Zona A para la final por el primer ascenso.

Ariel Broggi lobo.
Ariel Broggi tiene que rearmar el once por tres bajas obligadas.

Así llega Nueva Chicago

Nueva Chicago, viene de perder de visitante el clásico ante Deportivo Morón y de sus últimos cinco partidos solamente ganó uno, perdió tres y empató el restante.

El Torito se ubica en el puesto 13 de la Zona A con 33 unidades.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Nueva Chicago

Gimnasia y Esgrima y Nueva Chicago se han enfrentado en 10 oportunidades, 9 por el torneo de la Primera Nacional y una por Copa Argentina con 4 triunfos del Lobo, 3 de Chicago y 3 empates.

El último cruce fue el pasado 27 abril en el estadio Víctor Legrotaglie e igualaron 1 a 1.

Por la Copa Argentina se enfrentaron el 12 de febrero pasado por los 32avos de final de la Copa Argentina y ganó el Lobo 2 a 0 y avanzó a los 16avos de final.

Probables formaciones:

Nueva Chicago: Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Julián Rodríguez Vuotto, Agustín Aguirre y Diego Arroyo; Diego Ortiz, Román Zalazar, Franco Cortés e Ignacio Rodríguez; Francisco Nouet e Ignacio Maggi. DT: Gastón Lotito.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facuno Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Ferrerya. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Nueva Chicago

Árbitro: Álvaro Carranza

Hora: 17.10

TV: TyC Sports

