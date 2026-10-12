Gastón Ávila terminó en el hospital tras la patada recibida frente a Independiente Rivadavia

Aunque logró terminar el partido de manera exitosa, en los vestuarios acusó que no se sentía bien por lo que el cuerpo médico decidió trasladarlo a una clínica donde quedó internado.

Así quedó el rostro de Gastón Ávila en una jugada desafortunada.

Gastón Ávila terminó en el hospital tras el golpe de Álex Arce

Aunque Gastón Ávila pudo terminar el partido con normalidad, una vez en los vestuarios el panorama se complicó y, con las marcas del golpe recibido en su rostro, fue trasladado a un centro médico.