Gastón Ávila terminó en el hospital tras la patada recibida frente a Independiente Rivadavia

Ante esto, Rosario Central informó: "Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde se le realizó una evaluación clínica y estudios por imágenes. A la espera de su evolución clínica".
Posterior al encuentro, el dolor se hizo persistente y encendió las alarmas del cuerpo técnico, que decidió derivarlo a la guardia. Actualmente, el estado de salud del marcador central permanece bajo seguimiento a la espera de un diagnóstico definitivo.