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Gastón Ávila terminó en el hospital tras la patada recibida frente a Independiente Rivadavia

Gastón Ávila logró finalizar el partido frente a Independiente Rivadavia, pero en los vestuarios de Rosario Central no se sintió bien y tuvo que ser trasladado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El rostro de Gastón Ávila tras el partido contra la Lepra.

El rostro de Gastón Ávila tras el partido contra la Lepra.

Gastón Ávila es, quizás, el jugador Canalla que peor la pasó en la goleada de Rosario Central frente a Independiente Rivadavia por 5 a 0 en el Gigante de Arroyito por la fecha 12 del Torneo Clausura ya que recibió una patada en su rostro que le dejó la cara marcada.

Aunque logró terminar el partido de manera exitosa, en los vestuarios acusó que no se sentía bien por lo que el cuerpo médico decidió trasladarlo a una clínica donde quedó internado.

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Así quedó el rostro de Gastón Ávila en una jugada desafortunada.

Gastón Ávila terminó en el hospital tras el golpe de Álex Arce

Aunque Gastón Ávila pudo terminar el partido con normalidad, una vez en los vestuarios el panorama se complicó y, con las marcas del golpe recibido en su rostro, fue trasladado a un centro médico.

Ante esto, Rosario Central informó: "Pospartido, el jugador, producto del traumatismo craneofacial izquierdo recibido, presentó en vestuario un cuadro de hipotensión, mareos, náuseas y cefalea intensa, motivo por el cual se decidió el traslado a la guardia del Sanatorio Mapaci, donde se le realizó una evaluación clínica y estudios por imágenes. A la espera de su evolución clínica".

Posterior al encuentro, el dolor se hizo persistente y encendió las alarmas del cuerpo técnico, que decidió derivarlo a la guardia. Actualmente, el estado de salud del marcador central permanece bajo seguimiento a la espera de un diagnóstico definitivo.

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