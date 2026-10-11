Gimnasia y Esgrima juega con Newell's en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

En el marco de la 12da fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima jugará como local este lunes desde las 18.30 ante Newell's Old Boys de Rosario.
Gimnasia y Esgrima jugará a las 18.30 con Newell's, en el Víctor Legrotaglie por la 12ª fecha del Torneo Clausura
En el marco de la 12da fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima jugará como local este lunes desde las 18.30 ante Newell's Old Boys de Rosario.
El partido entre el Lobo y el Rojinegro tendrá televisación de TNT Sports y transmisión de Radio Nihuil, además del arbitraje del debutante, y cuestionado, Juan Cruz Robledo.
Gimnasia y Esgrima viene de perder 3 a 0 con Estudiantes, como visitante, y hace 4 partidos que no gana (2 empates y 2 derrotas) pero como contrapartida lleva 8 partidos sin perder como local, con 6 triunfos y dos empates, manteniéndose invicto en el Parque desde la llegada de Darío Franco.
Newell's, dirigido por Frank Kudelka, viene de igualar frente a Lanús como local y lleva 7 partidos sin perder en el Clausura con 3 triunfos y 4 empates.
La Lepra rosarina tiene 17 puntos, lo mismos que el Lobo, y se mantiene en la pelea por un lugar en los playoffs.
El último enfrentamiento fue favorable a Newell’s que ganó 1 a 0 en el Coloso Marcelo Bielsa con gol de Walter Mazzanti.
Probables formaciones:
Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos, Esteban Fernández, Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.