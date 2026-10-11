Gimnasia y Esgrima juega con Newell's en el Víctor Legrotaglie: hora, TV y formaciones

Newell’s acumula 7 encuentros sin perder

Newell's, dirigido por Frank Kudelka, viene de igualar frente a Lanús como local y lleva 7 partidos sin perder en el Clausura con 3 triunfos y 4 empates.

La Lepra rosarina tiene 17 puntos, lo mismos que el Lobo, y se mantiene en la pelea por un lugar en los playoffs.

El último enfrentamiento fue favorable a Newell’s que ganó 1 a 0 en el Coloso Marcelo Bielsa con gol de Walter Mazzanti.

Probables formaciones:

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti, Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Luciano Cingolani, Fermín Antonini, Julián Ceballos, Esteban Fernández, Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Darío Franco.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera y Luca Reggiardo; Walter Mazzanti, Facundo Guch, Santiago Solari y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.