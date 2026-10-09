Un árbitro imputado en la causa Cositorto dirigirá un partido clave en Mendoza: Gimnasia y Esgrima vs Newell's

OTRO ESCÁNDALO EN EL ARBITRAJE DE BELIGOY Y TAPIA



Juan Cruz Robledo, IMPUTADO en la causa de Generación ZOE y DETENIDO hace tres años por presuntas ESTAFAS de ¡US$ 50.000.000! en cripto, DEBUTARÁ en la LPF el próximo lunes como ÁRBITRO PRINCIPAL en Gimnasia (M) vs Newells pic.twitter.com/8AI4Fb2FHG — (@maxpugliese92) October 9, 2026

Aquel arresto se ejecutó en el marco de una serie de allanamientos contra una sofisticada red de traders acusada de ocultar, mover y blanquear los fondos millonarios captados de las víctimas del esquema Ponzi liderado por Cositorto. De acuerdo con las pesquisas judiciales, a Robledo se lo señala como un victimario clave dentro de la estructura, imputado por maniobras mediante billeteras virtuales y criptoactivos para esconder una cifra estimada en 8 millones de dólares. Si bien tras permanecer unas semanas encarcelado logró obtener la libertad condicional, Robledo continúa formalmente procesado por asociación ilícita y lavado de activos.

Un historial cargado de fallos insólitos y sanciones en el Ascenso

A las severas sombras que proyecta su expediente judicial se le suma un andar futbolístico sumamente cuestionado en las categorías de ascenso, donde su labor generó contantes reclamos y sanciones disciplinares por parte de las propias autoridades. En Rosario, la noticia de su designación cayó como un balde de agua fría justamente por su reciente derrotero en la Primera Nacional.

Sin ir más lejos, en agosto pasado el Colegio de Árbitros resolvió pararlo y dejarlo sin dirigir durante una fecha tras sancionar una mano totalmente inexistente que derivó en un penal insólito a favor de Colón de Santa Fe frente a San Telmo. Poco tiempo después, en septiembre, volvió a ubicarse en el centro de las protestas al sancionar una pena máxima plagada de dudas en favor de Deportivo Morón frente a Los Andes, episodio que se sumó a un cuestionado arbitraje entre Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy, donde sancionó dos penales muy discutidos y expulsó al ex Independiente Rivadavia Nicolás Dematei.

La revelación periodística que sacudió los micrófonos de La Red

El caso cobró dimensión nacional tras la investigación presentada en el programa Toti 910 por radio La Red, donde el periodista Martín Candalaft detalló junto al conductor Toti Pasman las implicancias de esta designación para el partido en Mendoza.

Durante la transmisión, el intercambio periodístico expuso la gravedad institucional del hecho:

— ¿Qué traes, Canda querido?

— Un escándalo absoluto, Toti. Un escándalo absoluto que involucra a la Justicia y al arbitraje argentino.

Robledo tuvo algunas actuaciones polémicas en el ascenso.

— A ver, ¿de qué se trata?

— Particularmente lo que va a suceder en un partido que es Newell's versus Gimnasia de Mendoza. Quien va a dirigir ese partido es un árbitro llamado Juan Cruz Robledo, que está imputado en la causa Cositorto. Estuvo detenido en el año 2023 por haber movido dinero entre cuentas virtuales. Dinero que gente que había confiado en Cositorto le había depositado, y se estuvo escondiendo y moviendo a través de billeteras virtuales. Quedó detenido durante las elecciones cuando fue a votar en el año 2023. Estuvo un tiempo detenido hasta que finalmente fue liberado, pero al día de hoy sigue imputado por haber movido, se estima, 8 millones de dólares en la causa Cositorto.

En el mismo diálogo, Candalaft remarcó que el árbitro no califica como un afectado por el fraude, sino como un engranaje operativo de la maniobra:

— Recordame la causa Cositorto, que era lavado de dinero, estafa, entre otras cosas...

— Exactamente. Cositorto, un hombre que prometía grandes dividendos, una especie de esquema Ponzi... En la causa hay un tendal de gente, y dentro de ese tendal hay damnificados que señalaron a Juan Cruz Robledo como quien se había quedado con ese dinero.

— O sea, no es víctima...

— No, es victimario. Insisto, está imputado. Yo no sé cuántos antecedentes hay de un árbitro de Primera División que dirija estando imputado.

Los vínculos con Beligoy padre e hijo bajo la lupa

El entramado detrás de la sorpresiva promoción de Robledo suma un capítulo todavía más delicado al analizar las relaciones cruzadas dentro del arbitraje nacional. Para este duelo en Mendoza, en la cabina del VAR / AVAR estará presente Julián Beligoy, nada menos que el hijo de Federico Beligoy, actual Director Nacional de Arbitraje y máxima autoridad del estamento del referato en el país.

Federico Beligoy, otra vez cuestionado por la designación de árbitros.

La presencia simultánea del hijo del jefe arbitral y de Robledo levantó sospechas inmediatas. Diversas versiones e investigaciones periodísticas sugieren que entre Juan Cruz Robledo y Federico Beligoy existiría un nexo de extrema confianza que trasciende la cancha: el árbitro imputado se habría desempeñado informalmente como asesor financiero personal de Beligoy padre, manejando criterios de inversión, cuentas y movilización de activos.

En la cabina del VAR y como asesor de inversiones

Esta doble condición —ser el encargado de aplicar justicia en la cancha mientras mantiene una supuesta asesoría financiera privada con el hombre que decide los ascensos y las designaciones de los colegiados— representa un conflicto de intereses ineludible. La coincidencia de que el propio hijo de Beligoy supervise sus acciones desde la tecnología del AVAR agrava la desconfianza de los clubes involucrados.

Julián Beligoy estará en el equipo arbitral junto a Robledo.

Durante la emisión en La Red, los periodistas repasaron con asombro este cruce de conexiones en el cuerpo arbitral:

— O sea, este escándalo explota porque el lunes debuta en Primera División.

— Exactamente. Su bautismo de fuego es Gimnasia de Mendoza - Newell's, el lunes 18:30. Y en Newell's están preocupados, me dicen que en Newell's no cayó bien la designación de Robledo. Tiene antecedentes en el Ascenso, pero no venía haciendo un buen trabajo. ¿Saben quién va a ser el AVAR?

— ¿Quién?

— Julián Beligoy, el hijo de Federico.

— O sea, va a estar el hijo y el asesor financiero...

— Te doy un dato más: Robledo nació el 11 de marzo del 92 en la Ciudad de Buenos Aires. Él decía que su oficio era futbolista en el 2023. Y fue detenido cuando estaba yendo a votar. Pasó unas semanas detenido por haber movido o se sospecha que movió millones de dólares y ahora está imputado.

Máxima tensión y preocupación

La confirmación del equipo arbitral provocó una inmediata marejada de preocupación en las dirigencias y los cuerpos técnicos. En Newell's Old Boys la inquietud es manifiesta y no ocultaron su malestar ante el arribo de un juez sin recorrido firme en Primera División y con antecedentes judiciales tan severos a un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificación.

Del mismo modo, en el parque San Martín la mirada sobre el choque de este lunes a las 18:30 en el estadio Víctor Legrotaglie se volvió hipercrítica. La presencia de un referí imputado por delitos financieros graves, respaldado en las sombras por supuestos vínculos de asesoría con la cúpula arbitral y custodiado desde la cabina por el hijo de la máxima autoridad, pone el arbitraje en el centro del escenario en un partido donde debería reinar únicamente lo deportivo.