Godoy Cruz visita a All Boys en Floresta: hora, TV y probables formaciones

El Tomba viene de ganarle de manera agónica como local a Los Andes (2 a 1) y buscará un nuevo triunfo que le permita acercarse al líder Ferro además de prolongar una racha de 6 partidos sin perder, con 5 triunfos y un empate.

Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz meterá un cambio con respecto al equipo que viene de ganarle a Los Andes: en la defensa ingresará Nahuel Brunet, tras cumplir las dos fechas de suspensión, y saldrá Federico Milo.

A solo 4 fechas del final el Tomba tiene 56 puntos y se encuentra tercero, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso y con chances de ser finalista ya que si gana este lunes quedará a solo 3 del puntero Ferro (62) y superará al escolta Deportivo Morón (58).

Así llega All Boys

All Boys viene de caer frente a Deportivo Morón (2-1) como visitante y se mantiene con 33 unidades en su lucha por permanecer en la categoría.

En la primera rueda Godoy Cruz logró una victoria contundente ante All Boys en el Feliciano Gambarte por 4 a 0 con tantos de Esteban Burgos, Nahuel Ulariaga y un doblete de Martín Pino.

Ficha del partido y probables formaciones

All Boys: Juan Pablo Noce; Franco Quiroz, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Tabares; Emiliano Purita, Luciano Leguizamón, Alexis Melo y Nicolás Barrientos; y Lucas Cano y Santiago Apa. DT: Fabián Nardozza.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus; Sebastián Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner

Estadio: All Boys

Árbitro: Nicolás Lamolina

Hora: 19