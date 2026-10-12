Godoy Cruz visita a All Boys en Floresta: hora, TV y probables formaciones

Este lunes Godoy Cruz jugará un partido clave para sus aspiraciones en el torneo de la Primera Nacional enfrentando a All Boys por la fecha 33 de Zona A.
Godoy Cruz visita a All Boys desde las 19 por la fecha 33, en un partido clave para la definición del torneo de la Primera Nacional
Este lunes Godoy Cruz jugará un partido clave para sus aspiraciones en el torneo de la Primera Nacional enfrentando a All Boys por la fecha 33 de Zona A.
El choque se disputará desde las 19 y tendrá como escenario el estadio Islas Malvinas del club de Floresta.
El encargado de impartir justicia será Nicolás Lamolina y el choque será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.
El Tomba viene de ganarle de manera agónica como local a Los Andes (2 a 1) y buscará un nuevo triunfo que le permita acercarse al líder Ferro además de prolongar una racha de 6 partidos sin perder, con 5 triunfos y un empate.
Pablo De Muner, DT de Godoy Cruz meterá un cambio con respecto al equipo que viene de ganarle a Los Andes: en la defensa ingresará Nahuel Brunet, tras cumplir las dos fechas de suspensión, y saldrá Federico Milo.
A solo 4 fechas del final el Tomba tiene 56 puntos y se encuentra tercero, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso y con chances de ser finalista ya que si gana este lunes quedará a solo 3 del puntero Ferro (62) y superará al escolta Deportivo Morón (58).
All Boys viene de caer frente a Deportivo Morón (2-1) como visitante y se mantiene con 33 unidades en su lucha por permanecer en la categoría.
En la primera rueda Godoy Cruz logró una victoria contundente ante All Boys en el Feliciano Gambarte por 4 a 0 con tantos de Esteban Burgos, Nahuel Ulariaga y un doblete de Martín Pino.
All Boys: Juan Pablo Noce; Franco Quiroz, Iván Zafarana, Maximiliano Coronel y Alejo Tabares; Emiliano Purita, Luciano Leguizamón, Alexis Melo y Nicolás Barrientos; y Lucas Cano y Santiago Apa. DT: Fabián Nardozza.
Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Felipe Cairus; Sebastián Martínez y Martín Pino. DT: Pablo De Muner
Estadio: All Boys
Árbitro: Nicolás Lamolina
Hora: 19