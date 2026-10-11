Lionel Scaloni en modo ciclista: cómo le fue al DT de la Selección en el Gran Fondo Buenos Aires

Matías Cedeira ganó la competencia principal de 129 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 29 segundos, mientras que Juan Cruz Saiz se impuso en el Medio Fondo de 46 kilómetros tras registrar 1 hora, 18 minutos y 36 segundos.

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El trazado incluyó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, junto con el Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, y los participantes pasaron por puntos icónicos como el estadio Monumental y el Obelisco.

Scaloni y otras figuras del deporte en una carrera benéfica

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entregó las medallas en el Parque Sarmiento, acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, los organizadores Matías Gutiérrez Moyano y Gabriela Castillo, y el ex rugbier Hugo Porta como referente de la Fundación Laureus, entidad que invitó a Scaloni y otras figuras del deporte como embajadores.

“Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, sostuvo Jorge Macri.

La organización destinará parte de la recaudación a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista en el Parque Sarmiento y la Legislatura porteña declaró el evento de Interés Deportivo por sus iniciativas ambientales de “Carrera Verde” y el fomento del ciclismo urbano.