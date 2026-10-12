Hay inversiones que buscan generar ganancias y otras que nacen con la intención de cambiar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Leonardo DiCaprio quiso combinar ambas ideas cuando compró una isla deshabitada en el Caribe y planteó transformarla en un refugio para la biodiversidad.
Leonardo DiCaprio pagó casi $2 millones por una isla paradisíaca del Caribe, pero su plan se estancó
Leonardo DiCaprio compró una isla paradisíaca con planes ambiciosos de restauración ambiental, pero la iniciativa de turismo sostenible aún no se materializa.
Su proyecto prometía unir turismo de lujo, restauración ambiental y protección de especies marinas en un territorio afectado por años de actividad humana. La historia de esta isla muestra una ambición ambiental considerable, pero también el desafío de convertir una promesa de turismo sostenible en una recuperación ecológica verificable.
El ambicioso plan de Leonardo DiCaprio para convertir una isla privada en un paraíso ecológico
En 2005, el protagonista de Titanic adquirió Blackadore Caye, un pequeño cayo ubicado frente a las costas de Belice, por US$1,75 millones. La isla tiene una superficie aproximada de 42 hectáreas y se encuentra cerca de Ambergris Caye, en una región reconocida por sus ecosistemas marinos y su proximidad a la barrera de coral de Belice, la segunda más grande del mundo.
DiCaprio conoció el lugar durante unas vacaciones y quedó impresionado por su entorno natural. Sin embargo, el terreno también presentaba problemas ambientales. La erosión costera, la pérdida de manglares y la extracción de vegetación habían deteriorado partes del ecosistema. La reducción de las plantas que ayudaban a estabilizar el suelo dejaba algunos sectores más expuestos a la acción de las olas.
68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural: así era su proyecto
Una década después de la compra, en 2015, el actor presentó junto con sus socios el proyecto Blackadore Caye, a Restorative Island. La propuesta buscaba ir más allá de construir un hotel convencional. Pretendía que el desarrollo turístico contribuyera a recuperar el entorno que lo rodeaba.
El plan original contemplaba 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que ocuparía aproximadamente la mitad de la isla. También incluía la recuperación de manglares, la protección de hábitats marinos, el uso de energías renovables y sistemas para reducir los residuos y el consumo de recursos.
La iniciativa, no obstante, recibió cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y pescadores locales, preocupados por los posibles efectos de las construcciones sobre un ecosistema costero sensible y por las consecuencias para las actividades tradicionales de la zona. El proyecto sufrió demoras y no llegó a concretarse en los términos anunciados originalmente.
A más de dos décadas de su compra por parte de DiCaprio (2005) y 11 años después de la ruidosa presentación del proyecto (2015), en 2026 no se ha levantado ninguna de las villas turísticas ni las residencias privadas proyectadas.
En pocas palabras
- Leonardo DiCaprio pagó casi US$2 millones por una isla privada en Belice con la intención de restaurarla.
- El proyecto preveía un desarrollo turístico sostenible con villas, residencias y una reserva natural.
- Tras más de una década, el ambicioso plan ecológico aún no se ha concretado como se anunció originalmente.