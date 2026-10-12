Leonardo DiCaprio pagó casi $2 millones por una isla paradisíaca del Caribe, pero su plan se estancó

DiCaprio conoció el lugar durante unas vacaciones y quedó impresionado por su entorno natural. Sin embargo, el terreno también presentaba problemas ambientales. La erosión costera, la pérdida de manglares y la extracción de vegetación habían deteriorado partes del ecosistema. La reducción de las plantas que ayudaban a estabilizar el suelo dejaba algunos sectores más expuestos a la acción de las olas.

68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural: así era su proyecto

Una década después de la compra, en 2015, el actor presentó junto con sus socios el proyecto Blackadore Caye, a Restorative Island. La propuesta buscaba ir más allá de construir un hotel convencional. Pretendía que el desarrollo turístico contribuyera a recuperar el entorno que lo rodeaba.

El plan original contemplaba 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que ocuparía aproximadamente la mitad de la isla. También incluía la recuperación de manglares, la protección de hábitats marinos, el uso de energías renovables y sistemas para reducir los residuos y el consumo de recursos.

La iniciativa, no obstante, recibió cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y pescadores locales, preocupados por los posibles efectos de las construcciones sobre un ecosistema costero sensible y por las consecuencias para las actividades tradicionales de la zona. El proyecto sufrió demoras y no llegó a concretarse en los términos anunciados originalmente.

A más de dos décadas de su compra por parte de DiCaprio (2005) y 11 años después de la ruidosa presentación del proyecto (2015), en 2026 no se ha levantado ninguna de las villas turísticas ni las residencias privadas proyectadas.