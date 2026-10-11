Enzo Pérez tras el empate del Deportivo Maipú: "La sensación del vestuario es como si hubiéramos perdido"

Deportivo Maipú está a solo 3 fechas de cumplir el objetivo de llegar al Reducido. Foto: Axel Lloeret/UNO

"Nos queda esa sensación de amargura y bronca porque ganando hoy dábamos un paso importante a la clasificación entre los ocho".

"El Nacional B es una categoría muy pero muy difícil donde se saca poca diferencia".

La autoexigencia y mentalidad ganadora de Enzo Pérez

"Yo vine a un equipo que tiene una idea y un funcionamiento. Yo trato de ayudar y de no ser conformista; no me gusta un equipo que se conforma con algo, siempre tenemos que ir en busca de más".

"Hoy la sensación del vestuario es como si hubiéramos perdido, y a mí eso también me gusta, porque es el camino que nosotros tenemos que ir llevando: de local tenemos que ganar".

El grupo y lo que viene en la recta final para el Deportiivo Maipú

"Tanto los jugadores jóvenes como los de experiencia venimos haciendo una muy buena campaña y un gran trabajo colectivo muy pero muy bueno".

"Se vienen partidos decisivos donde cometés un error, tenés una distracción o cualquier tipo de baja tensión y lo terminás pagando, porque todos los equipos juegan por algo: por entrar entre los ocho o por la permanencia".

"Ahora de visitante tenemos un partido difícil (con Chacarita), pero como lo hicimos anteriormente, trataremos de plasmar nuestro juego y traernos los tres puntos porque los necesitamos".