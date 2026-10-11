Enzo Pérez tras el empate del Deportivo Maipú: "La sensación del vestuario es como si hubiéramos perdido"

Tras el empate 1 a 1 entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan por la fecha 33 de la Primera Nacional, Enzo Pérez brindó declaraciones en conferencia de prensa, con su habitual frontalidad.
Tras el empate entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan Enzo Pérez habló en conferencia de prensa con su habitual frontalidad.
Tras el empate 1 a 1 entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan por la fecha 33 de la Primera Nacional, Enzo Pérez brindó declaraciones en conferencia de prensa, con su habitual frontalidad.
A pesar de que el punto mantiene a Maipú en el 7mo puesto con 48 puntos en zona de clasificación al Reducido a solo 3 fechas del cierre de la fase regular, el experimentado volante reflejó la exigencia interna del plantel del Cruzado.
"Creo que fue un partido duro, luchado, donde se jugó muy poco en los dos tiempos. En el primer tiempo estuvimos un poco mejor, no tan apresurados, y pudimos sacar la ventaja. Después en el segundo tiempo ellos encontraron el empate rápido y se hizo difícil porque ellos se cerraron y no pudimos encontrar los caminos".
"Nos queda esa sensación de amargura y bronca porque ganando hoy dábamos un paso importante a la clasificación entre los ocho".
"El Nacional B es una categoría muy pero muy difícil donde se saca poca diferencia".
"Yo vine a un equipo que tiene una idea y un funcionamiento. Yo trato de ayudar y de no ser conformista; no me gusta un equipo que se conforma con algo, siempre tenemos que ir en busca de más".
"Hoy la sensación del vestuario es como si hubiéramos perdido, y a mí eso también me gusta, porque es el camino que nosotros tenemos que ir llevando: de local tenemos que ganar".
"Tanto los jugadores jóvenes como los de experiencia venimos haciendo una muy buena campaña y un gran trabajo colectivo muy pero muy bueno".
"Se vienen partidos decisivos donde cometés un error, tenés una distracción o cualquier tipo de baja tensión y lo terminás pagando, porque todos los equipos juegan por algo: por entrar entre los ocho o por la permanencia".
"Ahora de visitante tenemos un partido difícil (con Chacarita), pero como lo hicimos anteriormente, trataremos de plasmar nuestro juego y traernos los tres puntos porque los necesitamos".