Los adultos mayores que perciben sus ingresos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya cuentan con el esquema de pagos confirmado para el décimo mes del año.
Nuevo aumento y bono de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026
El organismo previsional aplica este mes una suba del 1,66% basada en la inflación oficial. Conocé cómo quedan las escalas salariales, a quiénes les corresponde el pago extra de $70.000 y cómo calcular el cobro proporcional
Para octubre, la actualización automática de los haberes se fijó en un 1,66%. Este porcentaje surge de tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto (1,7%) y aplicarle el cálculo exacto de dos decimales, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente. A este incremento se le suma la entrega del bono extraordinario, que define el nuevo piso de ingresos.
Grilla salarial: ¿cuánto dinero cobran jubilados y pensionados en octubre?
Con el aumento porcentual ya incorporado y la suma del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos, las cifras definitivas de bolsillo quedan conformadas de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $505.748,51
- PUAM (Pensión Adulto Mayor): $418.598,80
- PNC (Invalidez y Vejez): $375.023,95
- Jubilación máxima: $2.932.174,86
El adicional extraordinario de $70.000 se mantiene congelado desde marzo de 2024. Se deposita de manera automática junto con el sueldo mensual, pero su distribución varía según los ingresos de cada beneficiario:
- Cobran el bono completo: los titulares de la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.
- Cobran un proporcional: aquellos jubilados que tienen un haber básico superior a la mínima ($435.748,51), pero que no llegan al tope de $505.748,51. En estos casos, la ANSES abona la diferencia exacta en pesos para que el jubilado alcance ese techo.
- Quedan excluidos: los beneficiarios que perciben jubilaciones medias y altas que por sí solas superan los $505.748,51 mensuales no reciben el refuerzo.
¿Estás por jubilarte? El paso a paso para iniciar el trámite
Si cumpliste la edad requerida y tenés los aportes al día, podés iniciar tu expediente en la ANSES siguiendo esta guía práctica:
- Ingreso virtual: entrá a la página web de ANSES y seleccioná el apartado Mi ANSES. Vas a necesitar ingresar con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
- Revisión de tu historia: andá a la pestaña Trabajo y hacé clic en Consultar Historia Laboral. Allí podrás verificar que todos tus años de aportes estén correctamente registrados en el sistema.
- Documentación faltante: si notas que hay períodos trabajados que no figuran, deberás reunir comprobantes como certificaciones de servicios, recibos de sueldo viejos, afiliaciones a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, tenés que completar el Formulario 6.18 (solicitud de prestaciones previsionales).
- Cita presencial: finalmente, sacá un turno a través de la web para acercarte a la delegación de ANSES más cercana a tu domicilio. Es fundamental asistir el día asignado con tu DNI original.