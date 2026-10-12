Nuevo aumento y bono de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

Para octubre, la actualización automática de los haberes se fijó en un 1,66%. Este porcentaje surge de tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto (1,7%) y aplicarle el cálculo exacto de dos decimales, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente. A este incremento se le suma la entrega del bono extraordinario, que define el nuevo piso de ingresos.

Grilla salarial: ¿cuánto dinero cobran jubilados y pensionados en octubre?

Con el aumento porcentual ya incorporado y la suma del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos, las cifras definitivas de bolsillo quedan conformadas de la siguiente manera: