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Nuevo aumento y bono de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

El organismo previsional aplica este mes una suba del 1,66% basada en la inflación oficial. Conocé cómo quedan las escalas salariales, a quiénes les corresponde el pago extra de $70.000 y cómo calcular el cobro proporcional

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Nuevo aumento y bono de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

Nuevo aumento y bono de ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

Los adultos mayores que perciben sus ingresos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya cuentan con el esquema de pagos confirmado para el décimo mes del año.

Para octubre, la actualización automática de los haberes se fijó en un 1,66%. Este porcentaje surge de tomar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en agosto (1,7%) y aplicarle el cálculo exacto de dos decimales, tal como lo establece la fórmula de movilidad vigente. A este incremento se le suma la entrega del bono extraordinario, que define el nuevo piso de ingresos.

Grilla salarial: ¿cuánto dinero cobran jubilados y pensionados en octubre?

Con el aumento porcentual ya incorporado y la suma del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos, las cifras definitivas de bolsillo quedan conformadas de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $505.748,51
  • PUAM (Pensión Adulto Mayor): $418.598,80
  • PNC (Invalidez y Vejez): $375.023,95
  • Jubilación máxima: $2.932.174,86

El adicional extraordinario de $70.000 se mantiene congelado desde marzo de 2024. Se deposita de manera automática junto con el sueldo mensual, pero su distribución varía según los ingresos de cada beneficiario:

  • Cobran el bono completo: los titulares de la jubilación mínima, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la PUAM.
  • Cobran un proporcional: aquellos jubilados que tienen un haber básico superior a la mínima ($435.748,51), pero que no llegan al tope de $505.748,51. En estos casos, la ANSES abona la diferencia exacta en pesos para que el jubilado alcance ese techo.
  • Quedan excluidos: los beneficiarios que perciben jubilaciones medias y altas que por sí solas superan los $505.748,51 mensuales no reciben el refuerzo.

¿Estás por jubilarte? El paso a paso para iniciar el trámite

Si cumpliste la edad requerida y tenés los aportes al día, podés iniciar tu expediente en la ANSES siguiendo esta guía práctica:

  • Ingreso virtual: entrá a la página web de ANSES y seleccioná el apartado Mi ANSES. Vas a necesitar ingresar con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
  • Revisión de tu historia: andá a la pestaña Trabajo y hacé clic en Consultar Historia Laboral. Allí podrás verificar que todos tus años de aportes estén correctamente registrados en el sistema.
  • Documentación faltante: si notas que hay períodos trabajados que no figuran, deberás reunir comprobantes como certificaciones de servicios, recibos de sueldo viejos, afiliaciones a obras sociales o una Declaración Jurada. Además, tenés que completar el Formulario 6.18 (solicitud de prestaciones previsionales).
  • Cita presencial: finalmente, sacá un turno a través de la web para acercarte a la delegación de ANSES más cercana a tu domicilio. Es fundamental asistir el día asignado con tu DNI original.

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