Mariano Echeverría tras el empate del Deportivo Maipú: "Nos duele no haber ganado"

Con el dolor de no haberle ganado a San Martín de San Juan, se fue Mariano Echeverría, el DT del Deportivo Maipú, en el empate 1 a 1, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33, del torneo de la Primera Nacional.
Mariano Echeverría, DT del Deportivo Maipú analizó el empate ante San Martín de San Juan, y se fue con la sensación amarga de no haber sumado los tres puntos
Con el dolor de no haberle ganado a San Martín de San Juan, se fue Mariano Echeverría, el DT del Deportivo Maipú, en el empate 1 a 1, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 33, del torneo de la Primera Nacional.
El entrenador Cruzado, post partido, fue muy claro en sus conceptos, en el contacto que tuvo con los periodistas, en la conferencia de prensa.
En la conferencia mencionada dejó sus sensaciones de la igualdad ante los sanjuaninos y lo que se viene en esta recta final del torneo de la Primera Nacional.
Mariano Echeverría, dio detalles de los que fue el partido y manifestó: "Creo que el empate fue justo, por lo que mostraron los dos equipos, nosotros nos pusimos arriba en el marcador, después tuvimos situaciones para marcar el segundo y no la pudimos meter. Ellos apenas comenzó el segundo tiempo nos empatan, intentamos ganar el partido con nuestra propuesta, pero no se pudo ganar".
"El resultado no ha sido positivo, porque queríamos ganar y no duele a todos empatar. Jugamos con un equipo que tiene mucho recorrido. Seguimos estando dentro de los ocho equipos en esta recta final, nos quedan tres partidos, donde uno es de local", aclaró.
Mariano Echeverría elogió a sus jugadores y destacó: "A mis futbolistas los felicito por el compromiso, y por las intenciones de jugar, es algo que no lo negociamos nunca. Ellos se han acostumbrado a ganar y les molesta empatar de local y lo celebró"
En esta recta final cada punto vale, nos vamos con el sabor amargo de no haber ganado", cerró Mariano Echeverría.