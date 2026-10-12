Mariano Echeverría tras el empate del Deportivo Maipú: "Nos duele no haber ganado"

Mariano Echeverría, dio detalles de los que fue el partido y manifestó: "Creo que el empate fue justo, por lo que mostraron los dos equipos, nosotros nos pusimos arriba en el marcador, después tuvimos situaciones para marcar el segundo y no la pudimos meter. Ellos apenas comenzó el segundo tiempo nos empatan, intentamos ganar el partido con nuestra propuesta, pero no se pudo ganar".

"El resultado no ha sido positivo, porque queríamos ganar y no duele a todos empatar. Jugamos con un equipo que tiene mucho recorrido. Seguimos estando dentro de los ocho equipos en esta recta final, nos quedan tres partidos, donde uno es de local", aclaró.

Mariano Echeverría elogió a sus jugadores y destacó: "A mis futbolistas los felicito por el compromiso, y por las intenciones de jugar, es algo que no lo negociamos nunca. Ellos se han acostumbrado a ganar y les molesta empatar de local y lo celebró"

En esta recta final cada punto vale, nos vamos con el sabor amargo de no haber ganado", cerró Mariano Echeverría.