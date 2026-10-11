Deportivo Maipú recibe a San Martín de San Juan: hora, TV y probables formaciones

El equipo dirigido por Mariano Echeverría viene de ganarle a Nueva Chicago como visitante, donde logró su segunda victoria consecutiva en el certamen. Se encuentra en el 7mo lugar con 47 puntos en puestos de Reducido. Su rival marcha noveno a solo dos puntos.

Deportivo Maipú acumula cinco partidos sin perder

El Cruzado lleva cinco partidos sin perder en el torneo y buscará ante los sanjuaninos extender su racha de local, condición en la que acumula 8 partidos sin perder, con 4 triunfos y 4 empates.

Mientras que San Martín de San Juan viene de perder 2 a 1 como local ante Almagro y acumula dos caídas seguidas.

El último enfrentamiento entre Deportivo Maipú y San Martín de San Juan

La última vez que jugaron el equipo de calle Vergara y el elenco sanjuanino fue el 23 de mayo. Allí el Verdinegro se impuso por 2 a 1, en el estadio Hilario Sánchez, en la primera rueda, por la 15ta fecha.

Gabriel Hachen abrió el marcador para el Verdinegro, Tomás Silva empató para el Cruzado y Nicolás Iachetti puso el 2-1 para los sanjuaninos.

Probables formaciones: