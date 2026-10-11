Deportivo Maipú recibe a San Martín de San Juan: hora, TV y probables formaciones

En el marco de la fecha 33 de la Zona B Primera Nacional, Deportivo Maipú jugará este domingo ante San Martín de San Juan en el estadio Omar Higinio Sperdutti, El partido está programado para las 17 y será transmisión de LPF Play y Radio Nihuil.
Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 17 ante San Martín de San Juan, por la fecha 33 del torneo de la Primera Nacional
En el marco de la fecha 33 de la Zona B Primera Nacional, Deportivo Maipú jugará este domingo ante San Martín de San Juan en el estadio Omar Higinio Sperdutti, El partido está programado para las 17 y será transmisión de LPF Play y Radio Nihuil.
El árbitro encargado de impartir justicia será Matías Billone.
El Cruzado jugará un partido clave ante el Verdinegro en este duelo interprovincial.
El equipo dirigido por Mariano Echeverría viene de ganarle a Nueva Chicago como visitante, donde logró su segunda victoria consecutiva en el certamen. Se encuentra en el 7mo lugar con 47 puntos en puestos de Reducido. Su rival marcha noveno a solo dos puntos.
El Cruzado lleva cinco partidos sin perder en el torneo y buscará ante los sanjuaninos extender su racha de local, condición en la que acumula 8 partidos sin perder, con 4 triunfos y 4 empates.
Mientras que San Martín de San Juan viene de perder 2 a 1 como local ante Almagro y acumula dos caídas seguidas.
La última vez que jugaron el equipo de calle Vergara y el elenco sanjuanino fue el 23 de mayo. Allí el Verdinegro se impuso por 2 a 1, en el estadio Hilario Sánchez, en la primera rueda, por la 15ta fecha.
Gabriel Hachen abrió el marcador para el Verdinegro, Tomás Silva empató para el Cruzado y Nicolás Iachetti puso el 2-1 para los sanjuaninos.
Probables formaciones: