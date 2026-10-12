"¿Quién se ha creído?": llevó a Messi al Barcelona y ahora lo criticó sin piedad

"El Barcelona está por encima de su persona. Que vaya con cuidado", lanzó en un primer momento el exdirigente. Si bien admitió que el rosarino es el máximo ídolo en la historia de la institución, cuestionó tajantemente que su presencia esté sujeta a la gestión de la actual comisión directiva encabezada por Joan Laporta.

Gaspart criticó duramente a Lionel Messi.

En ese sentido, Gaspart elevó la temperatura con una frase categórica que rápidamente se volvió viral: "¿Condicionarse la venida a Barcelona a que Laporta fuera o no? Si lo fuera, yo no voy ese día al homenaje. ¿Quién se ha creído?".

Cambio de época y ninguneo a Messi

Para profundizar en su crítica, el expresidente reveló además una particular anécdota familiar que expone cómo el paso del tiempo empieza a dejar en el olvido, para muchos, el paso del zurdo por el club.

Según relató, al consultar a sus bisnietos qué nombre querían imprimir en sus camisetas blaugranas, los jóvenes prefirieron la figura de Lamine Yamal antes que la del propio Messi.

De esta manera, las explosivas declaraciones de Gaspart suman un nuevo capítulo de tensión a la relación entre Lionel Messi y la dirigencia del Barcelona, mientras el mundo del fútbol sigue a la espera de la merecida despedida en tierras españolas.