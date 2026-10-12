¿Messi a la Copa Libertadores?: la respuesta del Kily González que abrió las puertas

"Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos títulos que le pueden faltar a Leo. Creo que lo entusiasma también a él, veremos el tema en lo protocolar si se puede hacer o no. Nosotros estamos preparados para lo que sea", agregó el ex mediocampista.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, ya se había expresado al respecto en enero: "Jugó todas las finales posibles, pero le falta la Libertadores. No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar. Si fuese presidente de un club haría todo lo posible para traerlo",

Sería la primera vez que Lionel Messi jugue la Copa Libertadores.

Kily González llenó de elogios a Lionel Messi

"Yo lo veo y te juro que no lo puedo creer. Tengo al mejor del mundo todos los días", manifestó el entrenador sobre Lionel Messi, quien es el goleador de la MLS con 23 goles, cuatro más que su más inmediato perseguidor, Petar Musa (delantero de 28 años que se desempeña en el FC Dallas).

"Nos obliga a todos, se enoja ante una jugada que no sale bien, nos exige de tal manera que ninguno puede relajarse, esto nos desafía para mejorar como club, cuerpo técnico y compañeros". explicó sobre la figura del 10.

"En mi caso, me llena de orgullo intentar estar a la altura de lo que representa en todo el mundo", concluyó Kily González.