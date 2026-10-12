Coki Soto buscará sumar a su Título Sudamericano el Argentino FAB de peso ligero

El juninense Alfredo Coki Soto quiere seguir creciendo en el boxeo profesional y ya tiene un duro compromiso. El dueño del Título Sudamericano combatirá el próximo mes por la faja nacional de peso ligero de la Federación Argentina de Box en una velada televisada por TyC Sports.
Coki Soto, de 29 años, y número 3 en el ranking nacional, tendrá un durísimo compromiso frente al noqueador e invicto bonaerense Nahuel Alexander Espíndola, que ocupa el puesto 2 de escalafón. El próximo sábado 7 de noviembre, Coki y el Ablandador chocarán por el Título Argentino de la FAB de peso ligero vacante.
Coki Soto y un duelo de pesos ligero for export
De manera inusual en estos tiempos, donde los púgiles ascendentes buscan no cruzarse entre ellos, dos de los mejores púgiles del peso ligero (61,230 kg/35 libras) del país se enfrentarán por el Título Argentino que se encuentra vacante. Detrás del ya internacional Alan Veneno Cháves, primero en el ranking, figuran Espíndola y Soto.
Alfredo Coki Soto (19-1-0, 13 KO) viene de defender por segunda vez y en gran forma su Título Sudamericano el 25 de junio de este año, noqueando en dos asaltos al porteño Denis Alejandro Fierro. El medranino pupilo de Pablo Chacón además es poseedor del Título Fedelatin AMB y dio el campanazo a nivel internacional el 17 de mayo del 2025, cuando noqueó a domicilio en el segundo round a la gran promesa del boxeo panameño, José Núñez, triunfo que fue empañado por un falso doping positivo inventado en Panamá.
Espíndola: un rival de temer para disputar el título ligero de la FAB
Frente al zurdo púgil nacido en el club Tres Acequias, de Medrano, Junín, estará el invicto pegador de Guernica, Buenos Aires, Nahuel Espíndola (14-0-0, 8 KO). El Ablandador, de 25 años, es un producto surgido del River Boxing Team, del club Millonario, que conduce Charly Rodríguez, quien fuera entrenador de Juan Carlos Cotón Reveco en una etapa de su carrera.
Espíndola es una figura en pleno ascenso, con una sola salida al exterior, el 25 de abril de este año, donde ganó por puntos -fallo unánime- al local César Ignacio Paredes en Santiago de Chile. En febrero obtuvo el Título Argentino, al noquear a Claudio Daneff, faja que perdió al vencerse el plazo de seis meses para defenderlo, y posteriormente sumó el Fedelatin tras vencer a Diego Borda en agosto pasado.
Además de su etiqueta de invicto, Espíndola posee una importante pegada, lo que hará que el choque con Coki sea un duelo de guapos que asegura una gran espectáculo boxístico.
La palabra de Coki Soto
"Tenemos un grande desafío por delante, antes gran boxeador que va creciendo pelea tras pelea. Sabemos que es un combate duro por eso nos estamos preparando de la mejor manera", informó el medranino sobre su compromiso en Buenos Aires.
"Tengo mucha fe que va ser la mejor pelea del año ya que somos dos boxeadores fuertes y que vamos para delante", adelantó Coki Soto, que agregó: "Estoy muy motivado y ansioso por este gran desafío, es una gran prueba para mi, así ver realmente dónde estamos parados".
Respecto a su preparación, señaló: "Estamos trabando a full con el preparador con trabajos explosivos y de resistencia, y estoy tendiendo sparrings muy duros con Joel Mafauad ya que tiene estilo parecidos. Nos ayudamos mutuamente, ya que El también pelea pronto, a fin de noviembre", detalló, para agregar: "También guanteo con Lautaro González y Brian Núñez, que son boxeadores muy intensos, que tiran muchos golpes, y también me exigen".
En pocas palabras
- Coki Soto: El pugilista Alfredo "Coki" Soto disputará el Título Argentino de peso ligero vacante ante Nahuel Espíndola.
- Duelo de Campeones: Soto, campeón Sudamericano, busca unificar cinturones contra Espíndola, invicto y poseedor de un Título Fedelatin.
- Preparación Intensa: El boxeador juninense se prepara con sparring de alto nivel para el crucial combate que se televisará por TyC Sports.