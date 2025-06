Franco Petroli tiene la mirada puesta en el segundo semestre con Godoy Cruz

Antes de iniciar, Petroli pasó por los micrófonos de Ovación 90, en Radio Nihuil, y habló de su presente en Godoy Cruz y de la actualidad del equipo.

petroli gc.jpg Franco Petroli es uno de los destacados del plantel de Godoy Cruz. Foto: Gentileza.

El balance del primer semestre del año

Para el Tomba la doble comepetencia fue muy desigual. Si bien tuvo un brillante desempeño en Copa Sudamericana (terminó primero en su grupo y clasificó a octavos de final), en el torneo doméstico la situación fue totalmente distinta ya que no logró avanzar a la fase de playoffs del Torneo Apertura y finalizó tempranamente su participación. Sobre ese diferente desempeño, Franco Petroli analizó: "En los dos torneos fue muy diferente, eso habla de la dificultad del fútbol argentino. Nosotros no tuvimos un buen arranque en el torneo local y luego tuvimos un cambio de técnico que eso nos costó un poco. No es fácil en un torneo corto que pase eso. La mentalidad nuestra en la Copa Sudamericana fue más destacada. Fue un semestre raro".