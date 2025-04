Sobre la autocrítica que hicieron post derrota, el arquero opinó: "Las cosas que hablamos queda para nosotros y dentro del vestuario, lo que si le podemos decir al hincha que no estamos contentos y nos vamos tristes porque queríamos darles una alegría y que el jueves con Gremio podamos dársela"

Con respecto al análisis del rendimiento que tuvo el equipo reconoció: "No me puse a repasar mucho, es todo muy reciente, pero nos genera mucho dolor perder este partido. Nosotros queríamos ganar porque queríamos estar dentro de los ocho equipos y pretendíamos quedarnos con el clásico. Creo que nos costó generar situaciones de gol claras".

Sobre la jugada previa al gol donde Federico Rasmussen estaba tirado en el piso por una aparente infracción, dio su punto de vista sobre la decisión del árbitro Sebastián Zunino: “Nos dijo que cuando despeja siente un topetazo y le quedó un zumbido en el oído, para nosotros es una jugada de infracción donde queda tirado un jugador en el área chica y el árbitro permite seguir jugando. No me gusta hablar mucho y mejor lo dejamos a la interpretación de cada uno. Vamos a entrar en algo que no tiene sentido".