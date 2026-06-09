Shakira, Ricky Martin u otros: cuál es la canción de mundiales favorita de los argentinos

La pasión por los Mundiales de fútbol excede por completo lo que ocurre dentro de la cancha; se traslada de inmediato a la música, creando canciones que se graban a fuego en el ADN cultural de cada país. Una reciente encuesta realizada por Betsson Group en colaboración con Netquest ha dejado al descubierto cuáles son los himnos mundialistas preferidos en la región, evidenciando una marcada "grieta" generacional en Argentina y un fuerte contraste con el resto de Latinoamérica.
El fenómeno "Un'estate italiana" y la resistencia argentina
Para la mayor parte de los hinchas argentinos, la nostalgia de Italia 1990 permanece intacta. Más de la mitad de los encuestados en dicho país eligieron a Un'estate italiana, de Gianna Nannini y Edoardo Bennato, como su canción favorita de toda la historia del certamen. En el segundo lugar general se posicionó el popular Waka Waka de Shakira, alcanzando un 19% de los votos locales.
Sin embargo, el estudio detalla que las preferencias cambian drásticamente según la edad de los participantes:
- Jóvenes de 18 a 34 años: En este grupo la estadística se invierte por completo, dándole a Waka Waka el primer lugar con un 38% de adhesión.
- La nostalgia de los más grandes: Para los más jóvenes de este sector, la final de Italia '90 (donde la Selección Argentina cayó ante Alemania Occidental) es un evento que solo conocen por imágenes o relatos de terceros. En cambio, la era dorada de Shakira marcó de forma directa su infancia y juventud.
El contraste regional: Latinoamérica prefiere a Shakira
El verdadero quiebre de la perspectiva argentina aparece al incorporar la mirada de los fanáticos de Brasil, Chile, Colombia y Perú. En el resto del continente, la tendencia se alinea firmemente con los argentinos más jóvenes.
A nivel regional, el 48% de los hinchas eligió a Waka Waka como su canción favorita, mientras que el clásico de Italia 1990 apenas logró cosechar un 16% de los votos totales, demostrando un fanatismo indiscutible por la artista colombiana.
El podio argentino y el "efecto nostalgia" sobre Qatar 2022
La encuesta también midió la popularidad de otras piezas de la música pop mundialista. Los argentinos ubicaron en el tercer puesto a La Copa de la vida de Ricky Martin (himno de Francia 1998) con el 9% de los sufragios.
Un dato llamativo es que, a pesar de que la Selección Argentina alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, el viejo tema del puertorriqueño superó en entusiasmo a la canción oficial de dicha edición, Hayya Hayya, por una diferencia mayor a los dos puntos porcentuales.