Shakira, Ricky Martin u otros: cuál es la canción de mundiales favorita de los argentinos

Jóvenes de 18 a 34 años: En este grupo la estadística se invierte por completo, dándole a Waka Waka el primer lugar con un 38% de adhesión.

En este grupo la estadística se invierte por completo, dándole a Waka Waka el primer lugar con un 38% de adhesión. La nostalgia de los más grandes: Para los más jóvenes de este sector, la final de Italia '90 (donde la Selección Argentina cayó ante Alemania Occidental) es un evento que solo conocen por imágenes o relatos de terceros. En cambio, la era dorada de Shakira marcó de forma directa su infancia y juventud.

El contraste regional: Latinoamérica prefiere a Shakira

El verdadero quiebre de la perspectiva argentina aparece al incorporar la mirada de los fanáticos de Brasil, Chile, Colombia y Perú. En el resto del continente, la tendencia se alinea firmemente con los argentinos más jóvenes.

A nivel regional, el 48% de los hinchas eligió a Waka Waka como su canción favorita, mientras que el clásico de Italia 1990 apenas logró cosechar un 16% de los votos totales, demostrando un fanatismo indiscutible por la artista colombiana.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

El podio argentino y el "efecto nostalgia" sobre Qatar 2022

La encuesta también midió la popularidad de otras piezas de la música pop mundialista. Los argentinos ubicaron en el tercer puesto a La Copa de la vida de Ricky Martin (himno de Francia 1998) con el 9% de los sufragios.

Un dato llamativo es que, a pesar de que la Selección Argentina alcanzó la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022, el viejo tema del puertorriqueño superó en entusiasmo a la canción oficial de dicha edición, Hayya Hayya, por una diferencia mayor a los dos puntos porcentuales.