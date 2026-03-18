Fernando Gago se fue de Boca hace menos de un año y tiene nuevo club para dirigir en el exterior

Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile, a casi un año de su salida de Boca.
Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de un popular equipo del fútbol sudamericano, a casi un año de su salida de Boca.
Fernando Gago se convertirá en el nuevo director técnico de la Universidad de Chile, a casi un año de su salida de Boca.
Si bien todavía no hay confirmación oficial por parte del club chileno, “Pintita” ya tiene todo arreglado para convertirse en el nuevo DT de uno de los clubes más ganadores del país trasandino.
De esta manera, Gago, quien dirige desde 2021, tendrá su sexta experiencia como director técnico, luego de sus pasos por Aldosivi, Racing, Chivas de Guadalajara de México, Boca y Necaxa, este último también de México.
Universidad de Chile, por su parte, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.
Aldosivi: terminó con un saldo muy negativo.
Racing: pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente y como local por 2-0 a finales del 2023.
Chivas de Guadalajara: breve paso y salida polémica para irse a Boca.
Boca: un sueño cumplido, aunque los resultados no lo acompañaron, no pudo pasar la fase previa de la Copa Libertadores y terminó dando un paso al costado después de caer 2-1 en un Superclásico frente a River.
Necaxa: dejó el cargo tras solo 20 partidos, de los cuales ganó 5, empató 6 y perdió 9.