Fernando Gago se fue de Boca hace menos de un año y tiene nuevo club para dirigir en el exterior

Universidad de Chile, por su parte, atraviesa un muy flojo momento. Actualmente se encuentra octavo en la liga de su país con solo 10 puntos en igual cantidad de partidos y como si esto fuera poco, cayó en la primera ronda clasificatoria de la Copa Sudamericana.

La carrera de Fernando Gago como entrenador

Aldosivi: terminó con un saldo muy negativo.

Racing: pese a ganar dos títulos (Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023), se fue de la peor manera luego de perder el clásico de Avellaneda frente a Independiente y como local por 2-0 a finales del 2023.

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Chivas de Guadalajara: breve paso y salida polémica para irse a Boca.

Boca: un sueño cumplido, aunque los resultados no lo acompañaron, no pudo pasar la fase previa de la Copa Libertadores y terminó dando un paso al costado después de caer 2-1 en un Superclásico frente a River.

Necaxa: dejó el cargo tras solo 20 partidos, de los cuales ganó 5, empató 6 y perdió 9.