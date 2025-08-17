Inicio Ovación Fútbol Federico Chiapetta
Federico Chiapetta en el Malvinas con Independiente Rivadavia vs. Boca: "Siempre es una fiesta"

El subsecretario de Deportes Federico Chiapetta destacó la importancia de tener a Independiente Rivadavia y Boca, con sus respectivas hinchadas, en el estadio Malvinas Argentinas.

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
En la previa del encuentro, el funcionario afirmó: "La verdad es que ya Mendoza es una plaza consolidada de grandes eventos deportivos. Tenemos dos equipos en la Liga Profesional de Fútbol, más muchos eventos masivos, así que estamos acostumbrados. Pero a pesar de eso, siempre es una fiesta recibir, por supuesto, a nuestros equipos mendocinos, y a uno de los más grandes del país. Hay una organización muy buena en conjunto con el club y con la Policía, que creemos que va a ser muy exitoso".

independiente-rivadavia-boca-juniors3
Respecto a la presencia de hinchas locales y visitantes, profundizó: "Mendoza en Copa Argentina siempre ha sido un éxito y es uno de los pioneros en jugar en el Malvinas con dos hinchadas y nunca hemos tenido grandes problemas. Es un desafío más para la provincia y un orgullo, por supuesto. Tenemos mucha experiencia y muchos partidos, pero siempre hay que ser y reforzar la seguridad, como se hace en cada evento masivo con dos hinchadas. Hasta ahora venimos muy bien. Hemos sido ejemplo nacional con Copa Argentina y grandes finales, pero no hay garantías, hay que estar muy atentos".

independiente-rivadavia-boca-juniors7
Sobre si tiene tiempo para disfrutar del evento, Chiapetta reconoció: "No, no se disfruta. Estamos muy atentos desde temprano y durante toda la semana. Es un estadio para casi 40.000 personas y una organización masiva en la que siempre hay imprevistos que el público no ve. Hasta que no termina el partido y queda el estadio vacío, no nos relajamos".

Ya pensando en el encuentro del próximo martes 26 por la Copa Argentina entre River y Unión, asumió: "Tenemos otro partido también con dos públicos, pero volviendo a lo que te comentaba, no nos relajamos, siempre estamos atentos a lo que viene y empezamos con la organización. Ha venido infinidad de veces River con toda su hinchada, como tantos equipos del país, pero bueno, ya empezamos a reunirnos y a trabajar para ese partido. Siempre hay que adelantarse a los posibles problemas para sentirnos una vez más orgullosos de nuestra provincia en estos eventos deportivos".

independiente-rivadavia-boca-juniors15
