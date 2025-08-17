Federico Chiapetta en el Malvinas con Independiente Rivadavia vs. Boca: "Siempre es una fiesta"

En la previa del encuentro, el funcionario afirmó: "La verdad es que ya Mendoza es una plaza consolidada de grandes eventos deportivos. Tenemos dos equipos en la Liga Profesional de Fútbol, más muchos eventos masivos, así que estamos acostumbrados. Pero a pesar de eso, siempre es una fiesta recibir, por supuesto, a nuestros equipos mendocinos, y a uno de los más grandes del país. Hay una organización muy buena en conjunto con el club y con la Policía, que creemos que va a ser muy exitoso".

independiente-rivadavia-boca-juniors3 El estadio Malvinas Argentinas recibió en impecables condiciones a Independiente Rivadavia y Boca.

Respecto a la presencia de hinchas locales y visitantes, profundizó: "Mendoza en Copa Argentina siempre ha sido un éxito y es uno de los pioneros en jugar en el Malvinas con dos hinchadas y nunca hemos tenido grandes problemas. Es un desafío más para la provincia y un orgullo, por supuesto. Tenemos mucha experiencia y muchos partidos, pero siempre hay que ser y reforzar la seguridad, como se hace en cada evento masivo con dos hinchadas. Hasta ahora venimos muy bien. Hemos sido ejemplo nacional con Copa Argentina y grandes finales, pero no hay garantías, hay que estar muy atentos".