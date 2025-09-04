Facundo Lencioni: Es un partido que tiene un condimento especial y emocional muy alto

"Nosotros sabemos que una victoria sería muy importante porque nos permitiría llegar nuevamente a la punta, pero de nada sirve ganar y después no conseguir resultados positivos en los cuatro partidos que van a quedar hasta el final del torneo", reveló.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima..jpg Facundo Lencioni es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Sobre el buen torneo que vienen haciendo los dos equipos, Lencioni opinó: "Venimos haciendo una gran campaña y ambos conjuntos tenemos jugadores de mucha jerarquía. Sería lindo poder quedar punteros y depender de lo que podamos hacer nosotros en la recta final del campeonato".

"Creo que el torneo se va definir en las últimas fechas. Estamos luchando los dos equipos y ahora se sumó Deportivo Morón a la pelea", agregó.

"En estos últimos tres partidos no hemos podido ganar, pero estamos con muchas ganas de volver al triunfo y estamos muy agradecidos con el hincha por el apoyo. Este equipo va dejar todo hasta el final para poder lograr el objetivo".

