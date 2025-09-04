Facundo Lencioni palpitó el choque que protagonizarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Jujuy

Facundo Lencioni palpitó el choque que protagonizarán Gimnasia y Esgrima y Gimnasia de Jujuy, este domingo en el estadio Víctor Legrotaglie.

Facundo Lencioni: Es un partido que tiene un condimento especial y emocional muy alto

Este domingo 7 de septiembre desde las 14.15, Gimnasia y Esgrima jugará ante Gimnasia de Jujuy en el partido más atrayente de la fecha 30 de la Zona B del torneo de la Primera Nacional y Facundo Lencioni, una de las figuras que tiene el Lobo mendocino, palpitó este partido crucial ante los jujeños.

El conjunto dirigido por Ariel Broggi está a un punto del elenco norteño y tiene la chance clara de ganar para volver a ser el puntero.

Lencioni gimnasia y Esgrima.-
Facundo Lencioni habló sobre la importancia del partido entre el Lobo mendocino con el jujeño.

Facundo Lencioni habló sobre la importancia del partido entre el Lobo mendocino con el jujeño.

Lencioni viene de marcarle un gol de penal a Nueva Chicago, en Mataderos, y habló de la importancia de este cotejo que se jugará en el Parque: "Es un partido muy importante y muy lindo para jugar. Estamos palo a palo los dos equipos, solo nos separa un punto y después de este encuentro quedarán solamente cuatro por disputar, por eso tendrá un condimento especial y emocional muy alto. Que en esta recta final se enfrenten el primero y el segundo es muy importante aunque no se va a definir nada".

"Nosotros sabemos que una victoria sería muy importante porque nos permitiría llegar nuevamente a la punta, pero de nada sirve ganar y después no conseguir resultados positivos en los cuatro partidos que van a quedar hasta el final del torneo", reveló.

Facundo Lencioni Gimnasia y Esgrima..jpg
Facundo Lencioni es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni es una de las figuras de Gimnasia y Esgrima.

Facundo Lencioni 040925

Sobre el buen torneo que vienen haciendo los dos equipos, Lencioni opinó: "Venimos haciendo una gran campaña y ambos conjuntos tenemos jugadores de mucha jerarquía. Sería lindo poder quedar punteros y depender de lo que podamos hacer nosotros en la recta final del campeonato".

"Creo que el torneo se va definir en las últimas fechas. Estamos luchando los dos equipos y ahora se sumó Deportivo Morón a la pelea", agregó.

"En estos últimos tres partidos no hemos podido ganar, pero estamos con muchas ganas de volver al triunfo y estamos muy agradecidos con el hincha por el apoyo. Este equipo va dejar todo hasta el final para poder lograr el objetivo". "En estos últimos tres partidos no hemos podido ganar, pero estamos con muchas ganas de volver al triunfo y estamos muy agradecidos con el hincha por el apoyo. Este equipo va dejar todo hasta el final para poder lograr el objetivo".

Las posiciones de la Zona B de la Primera Nacional

tabla de posicines zona B.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas