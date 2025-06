Ezequiel Centurión y su felicidad de estar en Independiente Rivadavia: "Me encantaría quedarme"

En diálogo con Ovación, en Radio Nihuil, Ezequiel Centurión manifestó su alegría de ser parte de Independiente Rivadavia. "Estoy muy contento de estar acá. Desde que llegué, lo que más me sorprendió es la pasión con la que vive el hincha y los sentimientos que tienen hacia el club. También cómo nos demuestran a nosotros los jugadores el cariño. Es algo que me hace difrutar el día a día y me encantaría quedarme", aseguró.

ezquiel centurion vs lanus.jpg Ezequiel Centurión manifestó su felicidad de estar en Independiente Rivadavia.

