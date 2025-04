Escándalo en San Lorenzo: los chats de hace un año que anticipaban la cámara oculta contra Marcelo Moretti

Si bien es una acción que dejó perplejo a todos, hay una persona que lo veía venir. Ese es Matías Lammens, ex presidente de San Lorenzo, quien tiempo atrás publicó una captura de pantalla en la que advertía sobre ello.

En las últimas horas, esta vieja charla tomó aún mayor trascendencia. En la imagen, que volvió a ser tendencia en las redes sociales, se puede apreciar cómo quien supo desempeñarse como Ministro de Turismo y Deportes entre 2019 y 2023 le habla a Moretti sin obtener respuesta alguna.

Lammens Moretti.webp

Todo comenzó cuando el actual presidente de San Lorenzo publicó en X una serie de posteos contra Lammens. Uno de los más duros fue el que decía: "No le pagaron a nadie. Así gestionaron Lammens y sus amigos…".

Después de eso, quien fuera ladero de Tinelli envió una serie de mensajes que se viralizaron. "¿No me vas a contestar y vas a seguir mandando tweets, no? Dejá de robar, ladrón hijo de puta. En serio te lo digo. Y dejá de romperme las pelotas con tus mentiras. Me contó Chiqui Tapia que fuiste a entregar el club a la Casa Rosada, la historia te va a juzgar", comenzó.

Para finalizar, anticipando lo que finalmente sucedió en las últimas horas, Lammens sentenció: "Obvio que no atendés. No tenés dignidad. Estafaste a tu papá… qué puedo esperar. En breve se va a conocer el video donde le pedís plata a gente para que sus hijos jueguen en San Lorenzo (vos sabés qué video y con quién lo hiciste)".