Debut amargo

Enzo Pérez mostró su bronca al salir sustituido en la caída de Argentinos Juniors

Argentinos Juniors cayó sorpresivamente contra Midland y Enzo Pérez salió apenas comenzado el complemento; se fue enojado

Enzo Pérez no tuvo el debut que esperaba.

Midland dio el batacazo al vencer en los penales a Argentinos Juniors en los 16avos de final de Copa Argentina, pero todas las miradas se las llevó Enzo Pérez quien tuvo un debut amargo con la camiseta del Bicho ya que, además de perder, se fue sustituido a los cinco minutos del segundo tiempo.

El mediocampista de 39 años no tomó de buena manera su sustitución ya que durante el encuentro demostró que se encuentra bien físicamente y su despliegue había sido positivo haciendo lo que mejor sabe: cortar, armar y ordenar.

Enzo Pérez salió sustituido y el Bicho quedó eliminado.

El partido del mendocino estaba siendo correcto, pero cuando se jugaban los cuatro minutos del complemento recuperó una pelota y en su intención de encabezar una contra el esférico se le fue largo y lo perdió.

Sin embargo, regresó a su campo de juego y rápidamente lo recuperó, para hacerlo se tiró al piso e inmediatamente mostró un malestar en la parte posterior de su pierna derecha. Miró el banco de suplente y se encendieron las alarmas.

En la jugada siguiente intentó anticipar a su rival, pero estaba más lento de lo esperado y cometió una fuerte falta. Fue allí cuando el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso para anunciar el cambio del número 33 (Enzo Pérez) por el 30 (Francis Mac Allister) cuando apenas se disputaban los cinco minutos del segundo tiempo.

El mediocampista, que cumplirá 40 años el próximo 22 de febrero, salió al trote, estrechó la mano de su reemplazo, pateó una botella y no saludó a uno de los colaboradores de Nicolás Diez, entrenador del Bicho.

Luego, en el banco de suplentes, se mantuvo serio. Para colmo, cinco minutos después llegó el gol de Agustín Campana que significó el empate y que llevó el partido a los penales. En la definición desde los 12 pasos la historia es conocida: batacazo y eliminación de Argentinos Juniors.

Argentinos Juniors, con Enzo Pérez como titular, quedó eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina.

Enzo Pérez apunta a su próximo objetivo: el Torneo Apertura

Luego de la eliminación por Copa Argentina el conjunto dirigido por Nicolás Diez se prepara para su debut en el Torneo Apertura donde recibirá en La Paternal a Sarmiento de Junín.

El partido está programado para el domingo a las 21 y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, quien será asistido por Hugo Paez y Gisella Truco. El cuarto colegiado será Nahuel Viñas, mientras que en el VAR estará el mendocino Fernando Espinoza y en el AVAR estará Juan Pablo Loustau.

