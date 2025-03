En Europa también se vive el duelo de Eliminatorias entre la Selección argentina y Uruguay

Tanto Darwin Núñez, el delantero del Liverpool; como el defensor central del Atlético de Madrid -Giménez- palpitaron el clásico ante la Selección argentina y chicanearon sobre encontrarse con sus compañeros de equipo, los albicelestes Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, respectivamente.

futbol-darwin nuñez-alexis mac allister.webp El uruguayo Darwin Núñez y el argentino Alexis Mac Allister y las chicanas de las Eliminatorias Sudamericanas en Inglaterra.

Chicanas entre los "europeos" de la Selección argentina y la de Uruguay

"Le dije que si pasaba cerca mío no me mirara porque no quiero la mufa", soltó en tono de broma el atacante de la Selección de Uruguay Darwin Núñez, mientras que después continuó con mayor seriedad: "Todo jugador quiere venir a jugar contra ellos. Son los campeones del mundo, pero estamos a la altura, se demostró. Ahora nos toca jugar con nuestra gente, esperemos que nos apoye y lograr el objetivo todos juntos".