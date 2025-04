Luego de pasar una semana internado, recibió el alta y se encuentra descansando en su domicilio. "Me acuerdo muy poco. Me acuerdo el inicio del entrenamiento, del resto no recuerdo mucho”, comenzó.

Ahondando en detalles, Balanta sumó: “Me contaron lo que pasó, que tuve un paro. Cómo actuaron los médicos, como corría todo el mundo. Se movieron muy rápido y supieron actuar a tiempo y gracias a dios se dio bien”. También reveló que fue algo repentino y que no había antecedentes familiares: "Yo nunca he tenido nada respecto a eso y en mi familia no se han visto casos tampoco".

Sobre su compatriota, uno de los referentes de San Lorenzo, añadió: "Jhohan Romaña siempre ha estado ahí desde que llegué. El apoyo es constante. Fueron a visitarme él, los profesores, los médicos. Todos muy contentos por lo que se vivió y gracias a dios salió todo bien”.

En cuanto a su futuro y los cuidados que debe tener antes de volver a la cancha, sentenció: "Si dios quiere en tres o cuatro meses termina la recuperación. Después de la recuperación volvería a empezar despacio, haciéndome estudios”.