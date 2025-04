Igor Jesus, delantero del dueño de casa, anotó el empate a falta de cinco minutos para el final del encuentro. Tras el duelo, con las pulsaciones altas, Luis Zubeldía dijo presente en conferencia de prensa.

Allí, además de analizar la permormance de sus dirigidos dentro del campo de juego y de lamentarse por lo sucedido con JOnathan Calleri, protagonizó un tenso cruce con un periodista partidario de San Pablo.

El comunicador le consultó sobre el cara a cara que se vio en cancha entre el exdefensor de Independiente Alan Franco y André Silva, compañeros de equipo.

Sin pelos en la lengua, Zubeldía respondió: "¿Para vos es importante? No es una pregunta importante. Empatamos un partido en el que hicimos un esfuerzo bárbaro. ¿Para vos no es normal una discusión en el fútbol? ¿O querés vender? Vamos a otra pregunta, esa no me gustó".

Tras el empate entre Botafogo y San Pablo, a Luis Zubeldía le preguntaron por una pequeña pelea entre Alan Franco, Luciano y André en pleno campo de juego. El entrenador argentino no reaccionó de la mejor manera...



"Es de mala educación después de haber jugado un partido importante prestar atención o poner el foco en dos o tres jugadores que por supuesto luego de un empate pueden estar enojados porque queríamos ganar. ¿A vos te parece que después del primer tiempo que se hizo era una pregunta para ponerla adelante de todo?", sumó el entrenador de San Pablo.

A su fuerte respuesta contra el periodista brasilero, Luis Zubeldía sentenció: "Eso no es ser de San Pablo, eso es ser de otro equipo".