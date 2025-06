Gambarte

"Estoy muy feliz de ser parte de la fiesta de la vuelta al Gambarte. Soy uno de los afortunados, fui uno de los últimos que jugó en esta cancha en el 2005. Ahora queda muy poco para la reinauguración, es algo hermoso lo que vamos a vivir. Godoy Cruz es mi segunda casa, juego en el futsal en el club, mi hija también lo hace, pasé muchos años en Godoy Cruz".

"Sigo jugando al fútbol con amigos, estoy para 20 minutos", ironizó el Tanque.

"Ese equipo del 2006 jugaba de memoria, ganaba muy bien de local y de visitante. Fue el primer equipo que ascendió a primera división y el hincha siempre lo recuerda porque logró un hecho histórico", contó el Tanque.

"No me siento ídolo, sí reconocido por el hincha de Godoy Cruz, que me hace saber que soy uno más de la historia del club. Es lindo haber jugado en una institución tan grande y haber dejado una huella, me siento contento que mi paso no quedó en la nada", opinó el Tanque Giménez.

