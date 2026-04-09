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El Rosario Central de Di María mereció más, pero sumó apenas un punto en su debut en la Copa Libertadores

Rosario Central debutó en la Copa Libertadores con un empate con sabor a poco. El Canalla dominó el complemento, pero no pudo festejar ante sus hinchas

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ángel Di María fue el capitán de Rosario Central en su estreno en Copa Libertadores.

Ángel Di María fue el capitán de Rosario Central en su estreno en Copa Libertadores.

Por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, Rosario Central recibió a Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito. En el regreso de Ángel Di María al torneo continental, el Canalla no pasó del 0-0 ante el elenco ecuatoriano.

El equipo de Jorge Almirón no pudo aprovechar el hombre de más que tuvo los últimos 30 minutos de juego, tras la expulsión de Júnior Sornoza (recibió la roja directa tras darle un golpe en la cara a Ignacio Ovando).

Rosario Central Independiente del Valle
Rosario Central empat&oacute; con Independiente del Valle en su estreno continental.

Rosario Central empató con Independiente del Valle en su estreno continental.

Rosario Central no pasó del empate en su debut

En los primeros minutos, Independiente del Valle complicó al dueño de casa. La visita avisó temprano con remates de Daykol Romero y un misil de Jordy Alcívar que exigió la respuesta Jeremías Ledesma, quien voló para evitar la caída de su arco.

Rosario Central respondió con la potencia de Alejo Véliz y la jerarquía de Ángel Di María, quien empezó a frotar la lámpara antes del descanso habilitando a Vicente Pizarro, cuyo remate se fue pegadito al palo.

El segundo tiempo cambió el guion. A los 14 minutos, el experimentado Júnior Sornoza vio la roja tras un insólito manotazo a Ignacio Ovando, dejando al conjunto ecuatoriano con diez hombres.

Desde entonces, el partido se convirtió en un verdadero monólogo del dueño de casa. Alejo Véliz, de cabeza, tuvo dos situaciones claras de gol dentro del área chica. En ambos casos, la pelota pasó cerca.

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Jaminton Campaz fue otro de los que estuvo cerca de convertir. Promediando el complemento el colombiano, una de las figuras del encuentro, casi clava un golazo con la cara externa de su pie izquierdo.

El camino de Rosario Central en la Copa Libertadores

Luego del 0-0 ante Independiente del Valle en su estreno continental, Rosario Central continuará su camino en el Grupo H de la siguiente manera:

  • Fecha 2 - vs Libertad (V) - 15/4 - 19hs
  • Fecha 3 - vs Universidad Central (V) - 28/4 - 21hs
  • Fecha 4 - vs Libertad (L) - 5/5 - 19hs
  • Fecha 5 - vs Universidad Central (L) - 19/5 - 19hs
  • Fecha 6 - vs Libertad (V) - 27/5 - 19hs

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