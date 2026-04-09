El Rosario Central de Di María mereció más, pero sumó apenas un punto en su debut en la Copa Libertadores

Rosario Central respondió con la potencia de Alejo Véliz y la jerarquía de Ángel Di María, quien empezó a frotar la lámpara antes del descanso habilitando a Vicente Pizarro, cuyo remate se fue pegadito al palo.

El segundo tiempo cambió el guion. A los 14 minutos, el experimentado Júnior Sornoza vio la roja tras un insólito manotazo a Ignacio Ovando, dejando al conjunto ecuatoriano con diez hombres.

Desde entonces, el partido se convirtió en un verdadero monólogo del dueño de casa. Alejo Véliz, de cabeza, tuvo dos situaciones claras de gol dentro del área chica. En ambos casos, la pelota pasó cerca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2042382241376985210&partner=&hide_thread=false AFUERA JUNIOR: Sornoza fue EXPULSADO por este manotazo sobre Ovando en Rosario Central-Independiente del Valle.



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Jaminton Campaz fue otro de los que estuvo cerca de convertir. Promediando el complemento el colombiano, una de las figuras del encuentro, casi clava un golazo con la cara externa de su pie izquierdo.

El camino de Rosario Central en la Copa Libertadores

Luego del 0-0 ante Independiente del Valle en su estreno continental, Rosario Central continuará su camino en el Grupo H de la siguiente manera: