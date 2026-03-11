El puntero Independiente Rivadavia empata ante Barracas Central en el Bautista Gargantini

El partido

Independiente Rivadavia saltó al campo de juego procurando ser protagonista desde el primer minuto. Con ese cometido, los desbordes de Osella, la verticalidad de Matías Fernández, y la sociedad conjunta con Sebastián Villa y Gonzalo Ríos, fueron las armas de la Lepra para generar peligro en el área de Barracas Central.