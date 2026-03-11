El puntero Independiente Rivadavia empata ante Barracas Central en el Bautista Gargantini

El parate de la fecha 9 quedó atrás y por la décima jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia recibe a Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia, líder absoluto de la Zona B de la Liga Profesional, recibe a Barracas Central en el Bautista Gargantini
El duelo tiene el arbitraje de Yael Falcon Perez y el encargado del VAR es Héctor Paletta.
Independiente Rivadavia saltó al campo de juego procurando ser protagonista desde el primer minuto. Con ese cometido, los desbordes de Osella, la verticalidad de Matías Fernández, y la sociedad conjunta con Sebastián Villa y Gonzalo Ríos, fueron las armas de la Lepra para generar peligro en el área de Barracas Central.