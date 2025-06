Para comenzar, expresó: "Es una cosa que tiene que decidir él. No hablé con el jugador. Considero que no corresponde hablar con él porque sería ponerlo en un lugar incómodo, tal vez tenga contrato, tal vez considera que no sea el momento, quizás tiene otros compromisos familiares... Sé el aprecio que tiene por la institución y las ganas que tiene de venir".

"Para la institución, esté o no esté yo, sería glorioso que tanto Di María como Lionel Messi jueguen en la ciudad, para que demostremos que la ciudad puede vivir en paz con los dos ídolos del fútbol argentino. Ojalá ocurra eso, no lo veo dramático como lo ve la mayoría. Podemos vivir en paz", sumó el mandamás de Newell's.

— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) June 3, 2025

A su vez, esta vez en su charla con el programa Radio Con Vos, Astore incluyó a Chiqui Tapia en la lista de personas que se ilusionan con que Lionel Messi aterrice en suelo nacional para defender los colores de la lepra rosarino, equipo en el que dio sus primeros pasos junto a la redonda.

"Está trabajando permanentemente con respecto a esto. A Messi le falta una Copa Argentina, una Copa Sudamericana y Libertadores, porque de las otras, tiene de todos los colores. Es decisión de él", sentenció.