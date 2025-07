Alejandro Chapini no pudo ocultar la alegría contagiosa que inundó desde temprano el predio y las tribunas ante este hito histórico para la institución Bodeguera, protagonista en la Liga Profesional la máxima categoría del fútbol argentino.

Embed - La emoción de Alejandro Chapini, el presidente de Godoy Cruz por el retorno al Gambarte

Alejandro Chapini y el orgullo del presidente de Godoy Cruz

Consultado sobre este momento tan especial que se vivió este sábado, dijo: "Esto no es solamente un partido de fútbol, es volver a la casa, el hincha de Godoy Cruz siente eso, que no sólo ha venido a ver un partido de fútbol, si no a sentarse en un lugar que es parecido a su casa".