En una consistente autocrítica, luego de la caída ante la Lepra rosarina, el DT de Boca señaló: "Fue un partido muy malo donde no encontramos los espacios para atacar al rival. No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros, es un mal partido. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal, no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados y hubo situaciones donde no estuvimos finos, no hay que darle más vueltas: hay que seguir trabajando”.

Embed - La autocrítica de Fernando Gago tras la derrota de Boca ante Newell's

En ese sentido, el ex entrenador de Racing reforzó la idea de volver a tener el "nivel de juego" que el equipo venía teniendo para poder lograr asentarse en los puestos de clasificación.