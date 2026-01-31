El nuevo club europeo de Maher Carrizo tras rechazar a River y Boca

Se terminó el misterio. Maher Carrizo, el joven talento de Vélez, continuará su carrera en el Ajax de Países Bajos. Tras haber rechazado a River y Boca, el santiagueño cumplirá su deseo de saltar directamente al fútbol del Viejo Continente.
No jugará en River ni en Boca. Vélez cerró una venta millonaria por Maher Carrizo, quien continuará su carrera en el Viejo Continente
Se terminó el misterio. Maher Carrizo, el joven talento de Vélez, continuará su carrera en el Ajax de Países Bajos. Tras haber rechazado a River y Boca, el santiagueño cumplirá su deseo de saltar directamente al fútbol del Viejo Continente.
El Fortín llegó a un acuerdo total con el conjunto de Ámsterdam. Debido al avance de las negociaciones, la joya fue desafectada de la concentración para el partido de este viernes ante Independiente, confirmando que su etapa en Liniers llegó a su fin. Viajará este mismo fin de semana para realizarse la revisión médica y estampar la firma de su nuevo contrato.
La transferencia de Carrizo se cerró en números sumamente beneficiosos para la economía de Vélez. El acuerdo entre los clubes se desglosa de la siguiente manera:
La carrera de Maher Carrizo ha tenido un ascenso meteórico. El oriundo de Santiago del Estero debutó en la Primera de Vélez en 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave.
Rápidamente sumó a sus vitrinas sus primeras tres conquistas como futbolista profesional: Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina 2025.
Su vidriera definitiva ante los ojos del mundo fue la Selección argentina Sub 20. El extremo fue una de las figuras indiscutidas de la Albiceleste que se coronó subcampeona de la competencia que se disputó en Chile.
Con el objetivo claro de asentarse en la élite para ser considerado de cara al Mundial 2030, Maher Carrizo buscará seguir los pasos de otros argentinos que brillaron en el Ajax, como Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez.