El nuevo club europeo de Maher Carrizo tras rechazar a River y Boca

Venta inicial: Ajax adquiere el 50% del pase por siete millones de euros

adquiere el 50% del pase por siete millones de euros Cláusula: el equipo neerlandés cuenta con una opción de seis millones de euros por otro 40% adicional

Futura venta: Vélez conservará un 10% del pase, apostando a una futura transferencia a una liga aún más competitiva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2017565368693207519&partner=&hide_thread=false Maher Carrizo jugará en #Ajax



#Velez vende en US$7M el 50% de la ficha



Opción de adquirir un 40% extra en US$6M



por 5 años. pic.twitter.com/nmzzhcgQsp — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 31, 2026

Títulos y un rápido salto a Europa

La carrera de Maher Carrizo ha tenido un ascenso meteórico. El oriundo de Santiago del Estero debutó en la Primera de Vélez en 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave.

Rápidamente sumó a sus vitrinas sus primeras tres conquistas como futbolista profesional: Liga Profesional 2024, Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina 2025.

Su vidriera definitiva ante los ojos del mundo fue la Selección argentina Sub 20. El extremo fue una de las figuras indiscutidas de la Albiceleste que se coronó subcampeona de la competencia que se disputó en Chile.

Con el objetivo claro de asentarse en la élite para ser considerado de cara al Mundial 2030, Maher Carrizo buscará seguir los pasos de otros argentinos que brillaron en el Ajax, como Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez.