El jugador de Boca que celebró la sufrida clasificación a cuartos de final en el boliche

Está claro que los jugadores son libres de actuar cuando tienen las noches libres, pero también es cierto que preocupa que quienes defienden la camiseta semana tras semana no sean conscientes que hay momentos y momentos. Y, a veces, es tiempo de no exponerse.

Fue el periodista Horacio Pagani quien en el programa Líbero de TyCSports realizó la dura acusación en contra del delantero: "Palacios tiene muy mala conducta exterior. Y esto tiene que repercutir en sus actuaciones. Este muchacho, que tuvo dificultades en Chile, las tiene aquí".

Además fue irónico con la manera de jugar que presentó el equipo de la Ribera, haciendo un paralelismo entre el partido que hubo en cancha y el que se disputó en las tribunas: " Después de este 'tremendo' partido que jugó Boca, estuvo en un boliche a las 12 de la noche, 1.30 de la mañana".

¡El sábado a la noche! Después de semejante noche, ¿cómo se va a ir? ¡El sábado a la noche! Después de semejante noche, ¿cómo se va a ir?

Y Pagani concluyó: "Hay un enorme desorden dentro del plantel. Falta manejo de autoridad. Recibí información de primera, con testimonios, vi fotos".

El antecedente que condena a Carlos Palacios

Desde que Boca no clasificó a la Copa Libertadores el clima institucional se siente insostenible. El Consejo del Fútbol es cuestionado porque toma decisiones, se equivoca, pero no sabe de autocríticas y que tiene como respuesta a esos errores cambiar permanentemente a los técnicos que aceptan llegar al Xeneize, aún sabiendo que el proyecto deportivo no perdurará en el tiempo.

Para colmo, Carlos Palacios se toma este tipo de atribuciones "festivas" cuando la situación no lo amerita. El antecedente más significativo es cuando el jugador chileno solicitó viajar a Chile por motivos extrafutbolísticos, lo cual fue permitido por el club de la Ribera. Sin embargo, no solo fue visto sino que, además, lo fotografiaron en la fiesta Bresh.

Carlos Palacios3.jpg El delantero chileno en la Bresh junto al músico Dillom.

Aunque el delantero había expresado que el viaje se realizó por "motivos personales", tuvo consecuencias en su club y Fernando Gago decidió dejarlo fuera de la lista de concentrados en el partido contra Newell's. En el partido jugado en Rosario, Boca perdió por 2 a 0.

En otro de sus viajes al país vecino decidió sumarse a la Garra Blanca, nombre que recibe la barra brava del Colo Colo para camuflarse entre sus hinchas en la popular y alentar a su ex equipo en el triunfo por 2 a 0 frente al Everton.