El Inter Miami de Messi va por un título: jugará la definición de la Conferencia Este ante New York City FC buscando la gran final de la MLS Cup
Inter Miami buscará imponerse a New York City FC en la final de Conferencia para meterse en la gran definición de la MLS Cup.
Por UNO
El Inter Miami de Lionel Messi se enfrenta este sábado al New York City FC por la final de la Conferencia Este. En el Chase Stadium, desde las 20 (hora argentina) se definirá el primer finalista de la MLS Cup además de coronar a uno de los dos equipos como el mejor de la conferencia en la temporada.
Aquel que salga victorioso del duelo se medirá con el vencedor del cruce de la Conferencia Oeste entre San Diego y Vancouver Whitecaps.
Cómo llegan Inter Miami y New York City FC a la final de la Conferencia Este de la MLS
Inter Miami culminó tercero en la fase regular con 65 puntos y avanzó en los playoffs con una serie ajustada ante Nashville y una goleada 4 a 0 sobre Cincinnati. El equipo de Javier Mascherano, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul como figuras principales, tuvo una intensa temporada con la triple competencia de la MLS, la Leagues Cup y el Mundial de Clubes y quiere cerrar el año con el título de la MLS Cup si logra imponerse en la final de conferencia.
New York City FC, por su parte, aparece como la sorpresa del Este luego de eliminar a Charlotte 3 a 1, y a Philadelphia, el mejor equipo de la etapa regular, por 1 a 0. El equipo neoyorkino finalizó quinto con 56 unidades y tiene presencia albiceleste con Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda.
Ambos se midieron dos veces esta temporada: empataron 2 a 2 en Miami y, en septiembre, las Garzas ganaron 4 a 0 en Nueva York con doblete de Messi. Sin embargo, el historial favorece a New York City FC con siete victorias, cuatro empates y solo dos triunfos de Inter Miami desde 2020.
Lionel Messi es el factor diferencial en el hsitorial de cruces entre ambos. Inter Miami disputó cinco partidos ante New York City FC desde la llegada del 10 pero el rosarino solo participó en tres y marcó la diferencia en dos: doble asistencia en el 2 a 2 de la primera rueda y dos goles más una asistencia en el 4 a 0 de visitante.
Inter Miami vs New York City FC: probables formaciones
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.