El Inter Miami de Messi va por un título: jugará la definición de la Conferencia Este ante New York City FC buscando la gran final de la MLS Cup

New York City FC, por su parte, aparece como la sorpresa del Este luego de eliminar a Charlotte 3 a 1, y a Philadelphia, el mejor equipo de la etapa regular, por 1 a 0. El equipo neoyorkino finalizó quinto con 56 unidades y tiene presencia albiceleste con Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Julián Fernández y Agustín Ojeda.

futbol-lionel messi-inter miami-new york.webp Messi quiere volver a ganarle al New York City Fc en la final de Conferencia Este con el Inter Miami.

Ambos se midieron dos veces esta temporada: empataron 2 a 2 en Miami y, en septiembre, las Garzas ganaron 4 a 0 en Nueva York con doblete de Messi. Sin embargo, el historial favorece a New York City FC con siete victorias, cuatro empates y solo dos triunfos de Inter Miami desde 2020.

Lionel Messi es el factor diferencial en el hsitorial de cruces entre ambos. Inter Miami disputó cinco partidos ante New York City FC desde la llegada del 10 pero el rosarino solo participó en tres y marcó la diferencia en dos: doble asistencia en el 2 a 2 de la primera rueda y dos goles más una asistencia en el 4 a 0 de visitante.

Inter Miami vs New York City FC: probables formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maxi Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Mateo Silvetti o Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

New York City FC: Matt Freese; Tayvon Gray, Thiago Martins, Justin Haak, Raul Bicalho; Agustín Ojeda, Jonathan Shore, Kevin O'Toole, Hannes Wolf; Maximiliano Moralez y Nicolás Fernández. DT: Pascal Jansen.