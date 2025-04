"Estamos ilusionados con este arranque del torneo, somos un equipo que tiene mucha entrega, sacrificio y que tiene mucha humildad", contó el arquero del Globo. "Estamos ilusionados con este arranque del torneo, somos un equipo que tiene mucha entrega, sacrificio y que tiene mucha humildad", contó el arquero del Globo.

"Me siento con muchas ganas, disfruto mucho jugar al fútbol, en Huracán Las Heras tenemos un gran grupo humano", reconoció Aracena.

"Siempre es especial enfrentar a Gutiérrez, el hincha sabe el aprecio que le tengo, en este club logré dos ascensos que fue algo inolvidable. Me tocó estar en la vereda de enfrente y jugué el partido como un profesional que soy, lo he demostrado en todos los clubes que he jugado", aseguró el Pity. "Siempre es especial enfrentar a Gutiérrez, el hincha sabe el aprecio que le tengo, en este club logré dos ascensos que fue algo inolvidable. Me tocó estar en la vereda de enfrente y jugué el partido como un profesional que soy, lo he demostrado en todos los clubes que he jugado", aseguró el Pity.